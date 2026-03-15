María del Mar Solís, elegida nueva presidenta de la asociación de mujeres empresarias Amupema de Málaga

La empresaria malagueña María del Mar Solís ha sido elegida nueva presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema), tras ser proclamada por aclamación tras concurrir como única candidata a la presidencia en asamblea electoral extraordinaria, celebrada el pasado viernes 6 de marzo en la sede de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM).

La hasta ahora vicepresidenta de Amupema sucede en el cargo a la fundadora y directora de RGD Factoría de Proyectos, Rocío García, quien ha ejercido como presidenta durante los últimos cinco años, según ha explicado Amupema este domingo.

García fue elegida por primera vez el 5 de noviembre de 2020, reelegida el 27 de noviembre de 2024 y dimitió por motivos personales el pasado mes de febrero, manteniendo responsabilidad en funciones hasta la citada asamblea del 6 de marzo.

Nueva directiva de Amupema

Solís Martín es la representante de Velasco & Solís-Sección de Arquitectura y su nueva directiva queda conformada por María Dolores Ramírez (vicepresidenta y representante de Framaluz), Francisca Núñez del Pozo (vicepresidenta y representante de Nep English School), Pilar Pérez León, (secretaría general); y Ana Wolgeschaffen Caba (tesorera y representante de Analizza Asesoría de Empresa).

Como vocales figuran Pilar Villegas (representante de La Carraca Rural), Gema Casquero (representante de Internalia Group), Tania Cañas (representante de Tania CaMon) y María Lafuente (representante de Lexlegum Abogados).

La anterior presidenta de Amupema, Rocío García, que dimitió el pasado mes de febrero. / Álex Zea

Líneas estratégicas de futuro

La toma de posesión de la nueva junta directiva ha tenido lugar el mismo viernes 6 de marzo tras la jornada electoral. Asimismo, la nueva directiva ha tenido ya la primera reunión para definir las líneas estratégicas que guiarán el funcionamiento de Amupema durante los próximos años.

Salida de Rocío García por circunstacias personales

La marcha de Rocío García obedece a motivos personales, según explicó hace unas semanas ella misma a este periódico, con unas circunstancias de cuidados familiares que le impiden dedicar todo el tiempo que necesita la presidencia de Amupema.

"Yo soy mucho de estar al 100% en los proyectos y en este último año no he podido estar dedicada todo lo que me gustaría a la presidencia por determinadas circunstancias de cuidado de salud de mis padres, que son mayores, y por la propia actividad de mi empresa. Así que decidí comunicar mi dimisión a la junta directiva de Amupema", comentó a La Opinión de Málaga.