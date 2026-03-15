Parece Japón, pero está en pleno corazón de Torremolinos: así es el parque de 40.000 metros repleto de lagos, cascadas y su propio jardín japonés

Los lagos, cascadas, árboles y construcciones típicas japonesas que se localizan en el lugar pueden llevar a creer a su visitante que se encuentra en cualquier ciudad de Japón. Pero este hermoso jardín repleto de naturaleza y agua se sitúa en pleno corazón de Torremolinos, en el Jardín Botánico Molino de Inca.

Situado en el lugar en el que tiempo atrás se encontraba el Molino de Inca, este jardín botánico se ha convertido en uno de los lugares más emblemáticos y hermosos del municipio de la Costa del Sol por la extensa riqueza vegetal y animal que aglutina, así como las distintas construcciones y monumentos que se pueden encontrar durante su paseo.

Un paraíso de flora y fauna

Este complejo que se encuentra en el Camino de los Pinares, junto al Molino de Batán y El Pinar de los Manantiales, ocupa una extensión de 40.000 metros cuadrados.

Así es el Jardín Botánico Molino de Inca, en Torremolinos, y su jardín japonés / .

En toda su ubicación, el jardín botánico cuenta con más de 150 palmeras de 50 tipos diferentes, 300 árboles de 60 especies distintas y 400 arbustos variados, que se entremezclan con el enorme ajardinamiento que tiene este lugar en el que se pueden encontrar flores y plantas de la más diversa procedencia.

Fuentes, canales de agua y aves exóticas en este jardín de Torremolinos

Además, en este jardín se pueden encontrar distintas fuentes y canales de agua que recrean los manantiales naturales de Torremolinos, entre las que destaca una fuente árabe rodeada de naranjos y doce pajareras que acogen una variada colección de aves exóticas, algunas de ellas únicas en el país.

El conjunto también cuenta con el laberinto natural de Aligustre en la zona céntrica del jardín botánico, con 50 metros de diámetro, a lo que se suman en el resto del entorno cuatro miradores y distintas esculturas de mármol distribuidas por distintos puntos del jardín, como la de la Diosa de la fertilidad o las de dos impresionantes leones.

Un molino y un jardín japonés en Torremolinos

Este jardín botánico también dispone de una réplica del viejo Molino de Inca, que funciona gracias a un complejo sistema que aprovecha la fuerza del agua.

Así es el Jardín Botánico Molino de Inca, en Torremolinos, y su jardín japonés / .

Pero si un entorno destaca sobre los demás es su impresionante jardín japonés, que parece sacado de una postal del país nipón con sus 500 metros cuadrados que reproducen en una ladera rocosa una zona ajardinada con colinas y lagos típicos de este lugar.

Un entorno de historia y belleza natural

En este entorno que está diseñado al estilo Tsukiyama, el más común de Japón, se pueden encontrar distintos estanques con plantas acuáticas y peces de diversas especies, así como cascadas de agua, árboles tradicionales y típicas casas del país.

Pero este conjunto natural no solo tiene una riqueza paisajística única, sino también histórica, ya que en 1926, el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia visitaron el Molino de Inca durante un viaje oficial por Málaga, tras lo que conocieron más sobre sus obras hidráulicas y disfrutaron de un almuerzo en sus jardines.

Precios y horarios para visitar el jardín botánico de Torremolinos

El precio para acceder a este jardín botánico es de 1 euro para los empadronados en el municipio y 3 euros para los visitantes que proceden de otros enclaves.

El horario de este rincón malagueño depende de los meses en los que se visite aunque, durante todo el año, está cerrado los lunes.

De ese modo, del 15 de septiembre al 14 de junio, está abierto de martes a domingo de 10.00 a 18.00 horas. Del 15 de junio al 14 de septiembre, por su parte, el horario del parque es de martes a domingo de 10.00 a 21.00 horas.