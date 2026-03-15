Transportes
El PP pide explicaciones al Gobierno por no usar trenes de ancho variable y garantizar AVE directo hasta Málaga
El diputado nacional por el PP de Málaga, Mario Cortés, ha explicado que la alternativa señalada por profesionales pasa por utilizar trenes desde Madrid hasta Málaga de la serie 130 o de la 106, circulando hasta la estación Antequera Santa Ana por la vía AVE
El diputado nacional por el PP de Málaga, Mario Cortés, ha pedido este domingo al Gobierno de España que explique por qué no ha barajado el uso de trenes de ancho variable para garantizar la conexión directa por alta velocidad hasta Málaga y evitar así el trasbordo de usuarios en autobús desde Antequera.
De este modo, ha explicado que la alternativa señalada por profesionales del sector ferroviario pasa por utilizar trenes desde Madrid hasta Málaga de la serie 130 o de la 106, que son unidades de alta velocidad y ancho variable, circulando hasta la estación Antequera Santa Ana por la vía AVE, utilizando el cambiador de Antequera para pasar a ancho nacional y cubrir así el trayecto entre Bobadilla y la capital malagueña, según ha indicado la formación.
Pide "transparencia" al Gobierno
Por su parte, el diputado popular ha exigido "transparencia" al Ejecutivo y ha señalado que Sánchez y Puente "tendrán que decir por qué no se ha puesto sobre la mesa esta opción, que hubiera reducido considerablemente el impacto de esta crisis ferroviaria", iniciada con el accidente de Adamuz el 18 de enero.
Así, Cortés ha subrayado que "si existe una solución para cubrir todo el trayecto en tren, sin tener que desplazar a los viajeros en autobús hasta la capital y que, además, acortaría el tiempo de viaje, queremos saber por qué no se ha propuesto", marco en el que ha destacado que esta desconexión "ya ha supuesto la pérdida de varios cientos de millones para la economía malagueña".
Festival de Cine
Por último, ha precisado que Sevilla restableció la conexión por alta velocidad con Madrid tras el accidente de Adamuz el pasado 17 de febrero, hace un mes, "mientras que Málaga ha celebrado el Festival de Cine sin AVE directo y encara la Semana Santa con una caída preocupante de las reservas por este motivo, sin que nadie del Gobierno haya venido a dar la cara".
Caída del talud en Álora
Al respecto, Cortés ha lamentado que la caída del talud en Álora que mantiene cortada la conexión directa por AVE con Madrid ocurrió el 4 de febrero, "pero no fue hasta el día 27, tres semanas después, cuando el Ministerio de Óscar Puente dio orden de intensificar los trabajos para recuperar el servicio", ha concluido.
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