Bernal asegura que la Semana Santa de Málaga está "perdida definitivamente" tras retrasarse a abril el AVE

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha asegurado que la Semana Santa está "perdida definitivamente" después que Adif haya anunciado el restablecimiento del tráfico ferroviario directo por alta velocidad desde Málaga para la última semana de abril.

El consejero ha señalado que este anuncio es "una nueva afrenta" sobre las expectativas en cuanto a la recuperación de la conexión ferroviaria de Andalucía con el resto de España.

Perdidas de cara a Semana Santa

"La Semana Santa ya se ha perdido definitivamente y las pérdidas que se han previsto por parte de los profesionales y de los empresarios turísticos en Málaga y la Costa del Sol, que se estimaban entre 190 y 200 millones de euros, pues puede ser una confirmación lamentable y trágica, porque he de decir que cuando eso ocurre no estamos atentando contra empresarios ni contra profesionales, estamos atentando contra la riqueza y contra el empleo de toda una comarca, de toda una provincia como es Málaga y la Costa del Sol", ha aseverado Bernal.

Retrasos y cancelaciones

Al respecto, ha señalado que, además de esta incidencia, siguen habiendo retrasos importantes, incluso cancelaciones de algunos trenes, por lo que afirma que "no se puede decir que la circulación esté completamente repuesta".

Auditoría de conexiones ferroviarias

Por ello, el consejero ha incidido en que "se garantice que haya una auditoría de las conexiones ferroviarias completas de toda la red, pero especialmente en el sur, que es la que se ha visto más abandonada en los últimos años".

"Llevamos prácticamente diez años sin inversiones de mantenimiento en la red ferroviaria, que era nuestro orgullo, que era la marca de reputación para la marca andalucía, ese ferrocarril, que constituía ese elemento diferencial con respecto a otros destinos del mundo, pero que ahora es un motivo de vergüenza", ha finalizado.