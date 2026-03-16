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Pablo Fernández Plaza dimite como director de Enfermería del Clínico de Málaga por motivos personales

Pablo Fernández Plaza ha regresado a su anterior puesto como supervisor de planta de hospitalización del Servicio de Oncohematología

Pablo Fernández deja el cargo tras cinco años y medio al frente.

Pablo Fernández deja el cargo tras cinco años y medio al frente. / L.O.

Arancha Tejero

Arancha Tejero

Málaga

El director de Enfermería del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (El Clínico), Pablo Fernández Plaza, ha dimitido tras cinco años y medio en el cargo. El profesional ha alegado “motivos personales”, según han confirmado a La Opinión de Málaga fuentes sanitarias.

Fernández Plaza asumió el mando en 2020, en plena pandemia de covid-19, uno de los momentos más críticos que ha atravesado el hospital malagueño, así como el resto de centros sanitarios.

Hasta ese momento, ocupaba el puesto de supervisor del Servicio de Oncohematología, un cargo que recupera ahora, como indican las fuentes consultadas, que explican que los relevos en puestos directivos son algo habitual.

Larga trayectoria en el hospital

La dimisión de Fernández Plaza fue presentada hace “unos días” y ya se ha hecho efectiva. De hecho, ya se ha reincorporado a su anterior puesto, que abandonó en su momento para asumir la dirección de Enfermería del complejo hospitalario del Clínico, que incluye también al Hospital Marítimo de Torremolinos, el Hospital Valle del Guadalhorce y el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena.

En concreto, Fernández ha asumido el puesto de supervisor de la planta de hospitalización del Servicio de Oncohematología.

El profesional cuenta con una larga trayectoria en el hospital, en el que lleva trabajando más de tres décadas, desde que este abrió sus puertas. Según afirman profesionales consultados, Fernández Plaza es un profesional “intachable” y “una gran persona”. 

Noticias relacionadas y más

Tras su dimisión, se abre ahora un proceso de selección de candidatos al que podrá presentarse cualquier persona. Se realizará a través de una convocatoria pública por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

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