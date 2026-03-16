Los empresarios de Málaga, "decepcionados" por el retraso de la conexión ferroviaria del AVE: "Hay falta de eficiencia, diligencia y claridad"

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha manifestado este lunes, tras conocer la nueva previsión para la recuperación de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Málaga capital su "profunda preocupación" por los efectos económicos y sociales que se vienen produciendo y que ahora, a su juicio, "se agravarán, de manera exponencial, mientras dure esta desafortunada situación".

La CEM ha expresado su "decepción" ante una gestión que, en su opinión, denota "falta de eficiencia, diligencia y claridad" por parte de las autoridades competentes a la hora de solventar esta circunstancia.

"Especialmente, generando desconfianza con anuncios y expectativas que, finalmente, no se están cumpliendo. Que ahondan, más si cabe, en el deterioro de la imagen y la confianza en nuestra red de transporte ferroviario", ha señalado la patronal malagueña, presidida por Javier González de Lara.

El turismo, en riesgo

Desde el ámbito empresarial, la confederación empresarial afirma que asume la "excepcionalidad de los hechos" y la "dificultad técnica que conlleva su resolución", pero considera que no se están atendiendo "con suficiente compromiso y celeridad".

Pasajeros en la estación María Zambrano. | ÁLEX ZEA / l.o. málaga

Por todo ello, la CEM demanda una acción "efectiva", con la implicación y dotación de cuantos recursos sean necesarios para que Málaga recupere lo antes posible "un medio de transporte esencial, tanto para su industria turística, directamente condicionada, como para el normal desarrollo de su actividad económica y social".

Piden "transparencia" en el proceso de los trabajos

Además, reclama un plan de choque que ayude a las empresas y sectores afectados a compensar las pérdidas económicas -"que afectarán, también, al empleo"-, a la vez que exige "transparencia y precisión" en la comunicación sobre la previsión de finalización de los trabajos.

"Esto nos lleva, una vez más, a señalar la falta de atención hacia la provincia de Málaga en materia de infraestructuras; al déficit de inversión necesaria tanto para la planificación y desarrollo de nuevas infraestructuras -especialmente, en materia de movilidad y energética- como para su conservación y mantenimiento. Un clamor que no persigue privilegios, sino el trato legítimo hacia una provincia con evidente peso económico y demográfico en el conjunto de España", sostienen los empresarios malagueños.