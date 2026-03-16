Un flirteo en un pub de La Malagueta acaba con una batalla campal y nueve detenidos

Nueve personas han sido detenidas por su presunta implicación en una pelea multitudinaria que se produjo este pasado fin de semana en un pub de la Málaga capital. Según la Policía Nacional, el altercado, motivado por los celos de unos de los implicados, incluyó el lanzamiento de botellas y todo tipo de mobiliario del establecimiento de La Malagueta, que sufrió cuantiosos daños materiales. Cuatro de los participantes en la pelea necesitaron ser trasladados a centros sanitarios.

Los hechos ocurrieron avanzada la madrugada del domingo. Sobre las 6.50 horas, el 091 recibió el aviso de una riña tumultuaria en el interior de un bar de copas sito en el Paseo Marítimo Ciudad de Melilla en el que había personas heridas. Varias patrullas de la Policía Nacional se dirigieron al lugar y localizaron en la puerta del establecimiento a seis personas, todas pertenecientes a uno de los bandos, que presentaban manchas de sangre en la ropa, mientras que dos de ellas mostraban el rostro ensangrentado. Dentro de pub, los agentes identificaron al otro grupo, compuesto por dos hombres y una mujer, esta última camarera del negocio.

La información recabada por los agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana apuntó a que "una insinuación o coqueteo" de un cliente del bar hacia otra persona fue el inicio de un desencuentro que acabó involucrando casi a una decena de personas, que acabaron a golpes, lanzamiento de mobiliario y botellas de licor. Finalmente, la Policía Nacional detuvo a nueve personas de entre 22 y 35 años de ambos bandos, cinco hombres y cuatro mujeres, por su presunta implicación en un delito de riña tumultuaria.

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Denuncia por daños en el local

La Policía Nacional ha explicado que la reyerta dejó un reguero de sangre en varias estancias de la sala de baile, escaleras y paredes, y cuantiosos daños como puertas fracturadas. El dueño del negocio informó de su decisión de interponer denuncia por los perjuicios causados en el inmueble.