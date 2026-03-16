Juan José Reina, el maestro malagueño que lleva el aula a las redes sociales

A Juan José Reina todos lo conocen como ‘elmaestrojj’. Sus compañeros en el colegio, sus alumnos y los más de 54.000 seguidores que tiene en Instagram y en TikTok. Los consejos, comentarios y anécdotas de este docente de Málaga interesan tanto a profesionales de la educación como a padres y madres. En este caso, las redes sociales sí ayudan en la difícil tarea de educar.

Sin vocación de influencer pero sí de docente, Juan José, maestro de Educación Física, lleva ocho años en las aulas y además es padre de dos menores, con lo que conoce bien el universo de la educación.

Hace unos cuatro años comenzó a grabar vídeos en los que comenta situaciones que vive con sus alumnos, problemas que se le plantean como padre o noticias del ámbito educativo.

En un tono cercano y con sentido del humor acuña términos como los ‘padres VAR’, que supervisan en exceso a sus hijos, o ironiza con el fenómeno de los ‘therian’. Siempre con respeto pero poniéndonos frente al espejo para que cada uno saque conclusiones.

«Mis vídeos están dirigidos tanto a docentes, ofreciéndoles recursos y estrategias, como a padres y madres, acercándoles esa psicopedagogía con un lenguaje sencillo, para que entendamos a nuestros niños y niñas en casa en momentos difíciles», explica.

Un profe que apuesta por aprender y ayudar a los demás

Sus primeros años en la educación los dedicó a la psicopedagogía en el ámbito privado y ya como maestro en la escuela pública fue primero especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) y ahora ejerce como tutor y profe de Educación Física.

El trato con el alumnado inspira a Juan José Reina, docente vocacional. / Álex Zea / Alex Zea

Este curso son sus alumnos de 4º de Primaria del colegio San José de Calasanz de Los Corrales (Sevilla) los que le inspiran para grabar algunos de sus vídeos. Sobre todo aquellos que tienen que ver con los proyectos con los que intenta enseñar de forma que los niños vean la utilidad del aprendizaje.

«Creo que la educación es válida cuando da solución a los problemas reales. Utilizo mucho el aprendizaje servicio, proyectos para ayudar a la comunidad», cuenta el malagueño.

"No busco el juego del morbo de las redes sociales para captar más seguidores o mover más el algoritmo. Si veo un comentario que insulta lo bloqueo" Juan José Reina — Maestro de Primaria malagueño

Fueron vídeos como en los que cuenta proyectos con los que, además de enseñar, recaudan fondos para la Protectora de Animales o la Asociación contra el Cáncer los que empezaron a llamar la atención.

Juan José, que procede de Sierra de Yeguas aunque vive en Humilladero, quiere sobre todo transmitir otra visión del sistema educativo, mostrar que se puede motivar e ilusionar a los alumnos.

Consejos sobre los deberes

Su experiencia como alumno con TDAH no fue positiva, por lo que ahora intenta ser el maestro que hubiera querido tener y el que quiere para sus hijos.

Pero, además, si puede inspirar a otros profes, mejor aún. Por eso graba vídeos en los que por ejemplo aconseja como mejorar la enseñanza de las temidas matemáticas.

«Ofrezco mi visión y mis experiencias para que los docentes o madres y padres tengan herramientas para dar una posible solución a un problema».

Aunque admite que los vídeos también le sirven a él para mejorar su práctica docente.

Cuando se le pregunta qué tema genera más interés no tiene dudas: los deberes. De ahí el éxito de vídeos como en el que ironiza con esos trabajos manuales en los que son los padres los que compiten entre ellos por ver quién lo hace mejor.

«La reflexión de ese vídeo era que hay cosas que hay que hacerlas en el aula y que como docentes también tenemos que ser conscientes y consecuentes de cómo queremos enseñar y para qué».

Pasando de los trolls

Cada vídeo de @elmaestrojj recibe numerosos comentarios, tanto positivos como negativos, que Juan José acepta de buen grado si pueden ayudarle a mejorar como educador.

Y tiene claro que no va a polemizar ni alimentar el «juego del morbo de las redes sociales para captar más seguidores o mover más el algoritmo»: «Si veo un comentario que insulta lo bloqueo».

Lo que sí confiesa es que en ocasiones lanza debates que van a generar comentarios que no van en la línea de lo que él piensa. Su objetivo es ver qué piensa realmente la gente de la educación, de lo que se hace en las aulas. «Es una buena forma de recoger información para mejorar el sistema educativo», afirma.

Aunque él utiliza las redes sociales para divulgar, defiende que la tecnología en el aula sólo tiene sentido como un complemento y como una ayuda para el docente: «No podemos dejar el uso del papel y la escritura por el beneficio que tiene para el desarrollo psicomotriz, por ejemplo».

Así, la clásica cartilla de Micho para aprender a leer aparece en varios de sus vídeos en los que apuesta por el valor del proceso, de la paciencia y el esfuerzo para conseguir un logro como es la lectura.

Como defensor de la educación pública, en otros de sus vídeos en Instagram y TikTok reivindica asignaturas pendientes para que la escuela funcione mejor como la reducción de la carga burocrática de los docentes o una mejor atención a la diversidad.

«Se necesitan muchos más recursos de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, orientadores y educadores sociales», defiende.

Y lanza un mensaje a los políticos para que sean capaces de alcanzar «un pacto educativo sin ideologías, en el que se mire por la educación realmente».

Conectar con las familias

Con sus vídeos, Juan José Reina cree que también ha logrado conectar mejor con los padres y madres en un momento en el que la relación escuela-familias, dice, está un poco deteriorada.

«Parece que estamos encontrados y realmente somos un equipo. Tenemos que estar remando en el mismo barco», insiste.

Los comentarios que recibe en las redes sociales permiten a este docente acercarse a las familias, saber cuáles son sus preocupaciones y aplicar lo aprendido a su práctica en el aula, además de divulgarlo a otros docentes.

«Hay un mantra de que la educación en España es mala; están los informes PISA, y a raíz de eso se buscan culpables», reflexiona el maestro malagueño sobre el desprestigio que sufre hoy esta profesión. Una situación complicada pero que él quiere ayudar a resolver, «a recuperar el valor de los docentes».

En su caso, Juan José, el ‘maestrojj’, sí cuenta tanto con el respeto de sus compañeros, que están acostumbrados ya a sus «locuras», como de su equipo directivo, que le apoya en sus numerosos proyectos, y con el cariño de unos alumnos a los que tiene más que motivados.