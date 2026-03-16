La Junta arremete contra el Gobierno por el retraso de la conexión directa del AVE a Málaga: "Es una ruina y una traición más"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha calificado este lunes de "ruina" el anuncio por parte del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, del retraso hasta abril de la recuperación de la conexión directa de la Alta Velocidad entre Madrid y Málaga por Alta Velocidad. La consejera ha pedido responsabilidades políticas al Gobierno, entre ellas a la vicepresidenta María Jesús Montero, y ha asegurado que seguirán "estudiando todas las alternativas jurídicas" para "compensar y resarcir a Málaga y a los malagueños".

"Es una traición más a los malagueños porque volvemos a estar sin AVE; lo hemos estado en el Festival de Cine y también volvemos a estar en Semana Santa sin conexión ferroviaria, ha manifestado este lunes la consejera en Málaga durante la presentación de los resultados del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Carolina España ha reclamado al Gobierno, "aunque solo sea por una vez, se ponga las pilas con Málaga, porque Málaga necesita el AVE" y ha señalado que el retraso supone "una ruina para muchos autónomos y empresas, para el empleo, para, en general, la Semana Santa", porque hay muchas personas que en estos momentos "están decidiendo dónde hacer su reserva" para ese periodo vacacional.

"Una noticia nefasta"

"Desde el Gobierno andaluz lamentamos profundamente esta nefasta noticia", ha declarado la consejera, que califica esta demora como "un incumplimiento de la palabra", ya que se había hablado de que el 23 de marzo estaría ya en marcha la conexión ferroviaria de Málaga con Madrid.

"Si fuera Cataluña ya estaría resuelto"

La titular de Economía considera que "si fuera otra comunidad autónoma, si fuera Cataluña, igual estaba ya resuelto", ya que, ha recordado, "hace poco, cuando hubo un problema allí, exigieron que el secretario de Estado de Transporte se instalara allí en la comunidad para solucionar los problemas"; mientras que "aquí no ha venido ningún político a dar explicaciones".

La consejera se ha preguntado por qué desde el 4 de febrero "no han empezado a trabajar de forma intensa hasta finales de febrero" y ha considerado que ""son muchas las explicaciones que tienen que dar".

"¿Dónde está la vicepresidenta del Gobierno de España (María Jesús Montero), que es andaluza? Que dé la cara y que dé explicaciones", ha manifestado.

"Nosotros pedimos responsabilidades políticas porque se ha dado una fecha y una vez más este Gobierno no cumple con su palabra", ha dicho España, quien ha apuntado que la Junta va a utilizar "todos los instrumentos jurídicos que tengamos a nuestro alcance para compensar, para resarcir a Málaga y a los malagueños". "Ssí lo dijimos y así lo vamos a hacer", ha asegurado.

Carolina España se ha preguntado "qué le ha hecho Málaga a este Gobierno", porque en su opinión es "un castigo tras otro". "Invierten poco, por no decir nada, pero luego lo que teníamos que funcionaba bien, tampoco son capaces de mantenerlo", ha criticado la consejera, quien ha incidido en pedir "muchas explicaciones, exigimos responsabilidades políticas".

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, este lunes presentando los resultados del PTA de Málaga. / Álex Zea

Daño a la economía y a las empresas

Según ha asegurado, el Gobierno andaluz "no va a estar cruzado de brazos mientras se le castiga a Málaga, una vez más, en la Semana Santa", un momento "muy importante para la economía malagueña y andaluza" y que va a ocasionar "un daño" que los empresarios ya han estimado en los 300 millones de euros y una caída de las reservas entre el 25% y el 30%. "Ahora será más", ha vaticinado.

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También ha comentado que este mismo luens ha estado hablando con el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, del que ha dicho que estaba "profundamente preocupado" por la situación.