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FIESTA

Musica en directo, baile y gigantescas jarras de cerveza: este es el plan que no puedes perderte en Benalmádena para celebrar la Fiesta de San Patricio

El municipio de la Costa del Sol acogerá diversas actividades para celebrar una auténtica jornada irlandesa

Irlandeses en la celebración del Día de San Patricio.

Irlandeses en la celebración del Día de San Patricio.

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Benalmádena se convertirá este martes en toda una isla esmeralda con la celebración de su propia Fiesta de San Patricio, que trasladará a los vecinos y visitantes de este municipio de la Costa del Sol a Dublín a través de sus actuaciones, bailes celtas y, sobre todo, sus gigantescas jarras de cerveza artesana.

La Plaza de la Mezquita, en Arroyo de la Miel, será el lugar escogido para llevar a cabo una de las jornadas más emblemáticas del calendario irlandés, que cada año gana más adeptos en la provincia malagueña por su internacionalización y el incremento de ciudadanos extranjeros en la zona.

Una jornada gratuita con ambiente irlandés en Arroyo de la Miel

"Que el 17 de marzo caiga en martes solo significa una cosa, que vamos a demostrar que en Arroyo de la Miel sabemos montar la fiesta cualquier día de la semana", han señalado sobre esta cita desde la empresa Birra & Art, organizadores del evento en colaboración con el Ayuntamiento de Benalmádena.

Un grupo de residentes irlandeses festeja el Día de San Patricio en una terraza de Nerja. | FRAN EXTREMERA

Un grupo de residentes irlandeses festeja el Día de San Patricio en una terraza de Nerja. | FRAN EXTREMERA / fRAN EXTREMERA. MÁLAGA

Así, este martes se espera una "marea verde" en la localidad costera con esta iniciativa que arrancará a las 12.00 horas y se extenderá hasta las 20.00 horas.

Ocho horas de ocio, baile celta y música en directo

Así, se encadenarán ocho horas de ocio sin pausa en las que los asistentes podrán acudir al evento de forma totalmente gratuita y, allí, disfrutar del ambiente irlandés más tradicional.

Durante la jornada, se podrán contemplar bailes tradicionales por parte de la banda Celtic Dancers, así como actuaciones de música en directo de los grupos BANDido, Mama Cath & The Soul Sisters y Totally Folk’d.

La cerveza artesana será la gran protagonista del evento

A esto se sumará la visita especial de la Irish School que, con su actuación, llevará a la ciudad costera las tradiciones de la tierra irlandesa en este Saint Patrick's Day.

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Pero el gran protagonista de la jornada no será otro que la cerveza artesana, que correrá "a raudales" por la Plaza de la Mezquita con enormes jarras de todas las especialidades, sabores y matices: "Queremos que no te falte una jarra en la mano".

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