El nuevo parque de atracciones de Málaga ya tiene fecha de apertura: todo lo que tienes que saber y cómo entrar completamente gratis

El nuevo parque de atracciones de Málaga, 'Happy Jump', considerado el parque de saltos 'indoor' más grande de Vélez-Málaga, ya tiene fecha de apertura. Será este mismo lunes cuando abra sus puertas esta nueva infraestructura de ocio que contará con 3.000 metros de atracciones con pistas ninja, camas elásticas, piscinas de bolas, rocódromo y toda clase de juegos para niños y adultos.

De ese modo, esta infraestructura de ocio iniciará su actividad este lunes a las 16.30 horas, cuando espera recibir a decenas de malagueños y visitantes para disfrutar de sus amplias instalaciones.

Entrada gratis para los primeros visitantes de este nuevo parque

Y para celebrar esta inauguración, Happy Jump ha ofrecido una oferta especial para sus primeros clientes: las 50 primeras personas que acudan al local durante sus tres primeros día de apertura, es decir, este lunes, martes y miércoles, podrán entrar completamente gratis.

Happy Jump Vélez-Málaga, el parque de atracciones con saltos y toboganes que abrirá sus puertas este mes / Happy Jump

Los 50 premiados de cada jornada podrán disfrutar sin pagar un solo euro de este parque 'indoor' que se ha instalado en la calle Acequia número 5 de Vélez-Málaga.

Trampolines, pista ninja y zona de escalada en Vélez-Málaga

En sus 3.000 metros de extensión, los visitantes de Happy Jump podrán disfrutar de una zona de trampolines interconectados entre sí para que los visitantes puedan "saltar, volar y realizar acrobacias".

Happy Jump Vélez-Málaga, el parque de atracciones con saltos y toboganes que abrirá sus puertas este mes / Happy Jump

Junto a este entorno, esta empresa que cuenta ya con parques similares en Roquetas de Mar y Huércal de Almería tendrá una pista ninja en la que los usuarios pondrán a prueba sus habilidades a través de sus obstáculos.

Piscinas de bolas, tirolina y recorrido de Super Mario

Entre la amplia oferta de ocio y deportiva con la que cuenta este parque se encuentra también una zona de escalada con muros de distinta dificultad, piscinas de bolas, toboganes, cañones de bolas, tiovivos, rulos giratorios, paredes de velcro y tirolinas.

Happy Jump Vélez-Málaga, el parque de atracciones con saltos y toboganes que abrirá sus puertas este mes / Happy Jump

Además, en el lugar se encuentran pistas y canchas deportivas, rocódromo, paredes de escalada e, incluso, su propio recorrido de obstáculos de Super Mario.

Zona infantil y espacios para celebraciones

Y para los menores de entre 2 y 7 años, este entorno contará con una zona de juegos con minitrampolines, toboganes y áreas de juego "suaves" para que los más pequeños se diviertan con seguridad.

De igual modo, este parque también tendrá salas privadas con toda clase de atracciones, monitores especializados y menús de comida para celebrar cualquier tipo de evento, como cumpleaños o despedidas de soltero.

Calcetines obligatorios y horario del parque

Para poder hacer uso de sus instalaciones, es necesario acudir con calcetines antideslizantes. Si no se acude al local con ellos, se pueden adquirir por 2,50 euros en el parque.

El horario del parque será de lunes a jueves de 16.30 a 21.30 horas. Los viernes, por su parte, el local abrirá de 16.30 a 22.00 horas, y sábado, domingo, festivos, días sin clase y vísperas de ambos, de 11.30 a 22.00 horas.

Tarifas para el nuevo parque de atracciones de Málaga

Los precios para entrar a este parque dependerán del día de la semana, la edad de los usuarios y el tiempo que se vaya a disfrutar de sus instalaciones.

De ese modo, el parque kids, destinado a niños con una altura inferior a 1,40 metros, tendrá un precio de lunes a jueves de 8,50 euros la hora, mientras que si desean acudir solo media hora será de 5 euros. Cada hora extra, por su parte, serán 6 euros.

De viernes a domingo, la tarifa será de 10,90 euros la hora, 6 euros la media hora y 8 euros la hora extra.

Precios para el resto del parque y pack familiar

En cuanto al resto de visitantes, la entrada de lunes a jueves será de 10,90 euros la hora y 6 euros la hora extra, mientras que, de viernes a domingo, es de 12,90 euros la hora y 8 euros la extra.

Asimismo, esta infraestructura dispone de un pack familiar especial que incluye la entrada de un adulto y un menor. Para quienes quieran acudir al parque kids con los más pequeños, la tarifa es de lunes a jueves de 13,90 euros la hora, y de viernes a domingo de 16,90 euros.

Tarifas de cumpleaños y horarios de apertura

Para el resto del parque, el pack familia se puede disfrutar de lunes a jueves por 15,90 euros la hora y, de viernes a domingo, de 18,90 euros la hora.

Asimismo, el negocio dispone de distintas tarifas de cumpleaños que incluyen menú infantil y entre 1 y 2 horas de salto desde 13,90 euros a 20,90 euros por usuario en el parque kids, según el tiempo escogido y día de la semana, y de 17,90 euros hasta 25,90 euros en el resto de zonas.