Ocho municipios de Málaga, en el top 80 de los que más vivienda venden de España

Málaga ha repetido en 2025 como la tercera plaza del país que mueve más negocio residencial inmobiliario. El valor de las transacciones realizadas el año pasado en la provincia para compras de vivienda libre (segmento que acapara el 99% del mercado, ya que la VPO sigue siendo muy residual) alcanzó en Málaga los 12.481 millones de euros, según los últimos datos publicados estos días por el Ministerio de Vivienda. Este dato sólo es superado por Madrid (31.069 millones) y Barcelona (20.056), los dos grandes centros neurálgicos de actividad del país.

A tal volumen contribuye el hecho de que Málaga, con 36.134 casas vendidas en ese mismo periodo, es la quinta provincia con más operaciones a nivel nacional tras Madrid (84.015), Barcelona (76.058), Alicante (56.687) y Valencia (42.949). Sin embargo, los mayores precios de mercado en Málaga hacen que, pese a registrar menos ventas que estas dos provincias valencianas, el valor conjunto de las transacciones sea superior (Alicante se mueve en los 10.689 millones y Valencia en algo más de 6.838), pudiendo subir así a ese tercer escalón.

¿Cuál es la media de precio al que se venden las viviendas en Málaga? Según el Ministerio, el promedio se movió en el ejercicio de 2025 en 345.122 euros, una cantidad sólo rebasada por Baleares (442.005) y Madrid (369.805), con Barcelona en la cuarta posición (263.693).

El tirón inmobiliario malagueño se ratifica a nivel local: ocho municipios del litoral de la provincia están en la lista de las 80 localidades que más vivienda venden de España, confirmando a la Costa del Sol como una de las conurbaciones más activas y demandadas del panorama nacional.

Málaga capital, con 6.299 compraventas en el periodo analizado, es el noveno municipio español con más operaciones de España. Y otras siete localidades de la Costa del Sol figuran entre las 80 que más venden: Marbella (la 16, con 4.407), Estepona (la 27, con 3.475) Mijas (la 30, con 3.197), Fuengirola (la 50, con 2.172) Benalmádena (la 53, con 2.073), Torremolinos (la 55, con 1.991) y Vélez-Málaga (la 78, con 1.413).

En posiciones ya más retrasadas, repartidos por la franja de puestos entre el 120 y el 250, aparecen Manilva (1.123), Torrox (821), Benahavís (712), Casares (636), Antequera (597), Nerja (583), Alhaurín de la Torre (581) y Ronda (536), por citar también los municipios malagueños que superan las 500 ventas de vivienda anuales.

Evolución de las ventas

Los datos del Ministerio reflejan que las ventas de viviendas en Málaga en 2025 mantuvieron un ritmo muy alto con unos tipos de interés contenidos y, por tanto, una presumible mayor facilidad de acceso a la financiación hipotecaria aunque, en todo caso, las operaciones descendieron ligeramente (un 4% en relación al año anterior). Los precios, por su parte, siguieron con su escalada.

Así, el valor de las casas que se transaccionaron (incluyendo tanto nueva como segunda mano) se mueven ya en los 2.897 euros de media por metro cuadrado, tras un aumento del 14,9% en el último año, y están ya un 23,3% por encima de los valores más altos que se alcanzaron en 2008.

Nueva y segunda mano

El mercado de la segunda mano concentra la mayor parte de las transacciones pero con una cuota inferior a la años anteriores, ya que las ventas de vivienda nueva muestran mejor comportamiento. El Ministerio califica como vivienda nueva aquellas que superan ese lapso. Así, el 85.3% de las casas comercializadas el año pasado en Málaga fueron usadas (30.856) y el 14,3% restante correspondieron a obra nueva (5.308). Pero mientras que el segmento de vivienda mantiene en 2025 prácticamente las cifras del ejercicio precedente (señal de que la promociones que salen al mercado se venden muy rápido), las de segunda mano descienden un 4,5%.

Precios

Los precios, en todo caso, suben a ritmo parecido en ambos segmentos: la vivienda nueva se encareció un 16,7% en 2025 hasta los 3.420 euros por metro. La usada, por su parte, lo hizo un 14,6% interanual hasta situarse en 2.874 euros.

Una imagen de la edición de 2025 del Simed de Málaga celebrado este mes de noviembre en el Palacio de Ferias. / Álex Zea

A nivel general (uniendo precios de vivienda nueva y usada), Málaga es ya la quinta provincia más cara de España tras Madrid (3.902), Baleares (3.809), Guipúzcoa (3.362), Barcelona (3.083). En este pasado 2025, Málaga ha superado a Vizcaya (2.552), que hace un año estaba por delante. El precio de la vivienda en Málaga registra una subida de casi el 100% en la última década (es decir, prácticamente se ha duplicado), tensando ampliamente el esfuerzo de los hogares que quieren comprar.