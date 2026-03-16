Pedregalejo: los 125 años de la calle de Málaga con cien peldaños

A comienzos del siglo XX un próspero comerciante malagueño empleó sus ahorros en conseguir una mejora de la comunicación para Pedregalejo, el barrio de Málaga entre la Torre de San Telmo y el arroyo de los Pilones.

Tenía su tienda de suministros agrícolas y ultramarinos, almacén y vivienda en un edificio de dos plantas en la Carretera de Almería, actual número 37 de la avenida Juan Sebastián Elcano, y se llamaba Ubaldo Gutiérrez Ocaña.

Retrato de don Ubaldo Gutiérrez en 1906. / Archivo familiar

Había nacido en 1862 y tuvo una vida corta, ya que murió en 1911, con solo 48 años. Sin embargo, su huella en este rincón de Málaga todavía está presente en la calle Ragunda, una calle sobre una antigua torrentera, formada por cien peldaños de piedra, para unir las actuales calles Manuel de la Revilla y Juan Valera en línea recta, obra que él pagó de su bolsillo hacia 1900 o 1901.

«Los vecinos le dijeron: ‘don Dualdo’, le vamos a poner su nombre a la calle, pero mi abuelo dijo que no, que se quedaría con el nombre de ‘la escalerilla’», recuerda su nieto Gonzalo de Castro Gutiérrez.

Las obras, explica, las hizo para facilitar el acceso a la tienda de los vecinos desde la parte alta de Pedregalejo, en unos tiempos en los que la compra de productos frescos era casi diaria.

Tienda, almacén y vivienda de Ubaldo Gutiérrez en 1915, en la actual avenida Juan Sebastián Elcano. / Archivo familiar

La iglesia del Corpus

Además, don Ubaldo, que fue alcalde pedáneo de Pedregalejo, hizo gestiones en el Ayuntamiento hasta conseguir la pavimentación de la actual calle Juan Valera, «y fue la calle mejor pavimentada de Málaga».

También consiguió la traída de aguas de Torremolinos a todo el entorno. Además, construyó un depósito de agua junto al actual Colegio de las Esclavas y tras su muerte, su viuda un par de décadas después cedió los terrenos familiares para que se construyera la actual parroquia del Corpus, enumera su nieto.

El propio Gonzalo de Castro también donó en su día, esta vez a la Universidad de Málaga, una importante colección de fotos antiguas de Málaga tomadas por el hijo del comerciante, Alejandro Gutiérrez Storlese, fallecido a los 28 años en 1919.

Casi 600 firmas para el cambio de nombre

Por todo ello, primero en 1986 y luego en 2024, esta vez con el respaldo de casi 600 firmas, pidieron al Ayuntamiento que la calle Ragunda se cambiara por Ubaldo Gutiérrez, «como homenaje a su memoria en su barrio».

Gonzalo de Castro Gutiérrez, nieto de Ubaldo Gutiérrez, hace unos días. / Archivo familiar

El pasado mes de febrero, la Comisión de Calles del Ayuntamiento le comunicaba a Gonzalo de Castro que desestimaba la solicitud, por no reunir los requisitos que establece la actual ordenanza que regula la nominación y rotulación de calles: en concreto, el artículo que autoriza el cambio de nombres preexistentes «en los casos de fuerza mayor o por exigencias urbanísticas».

En todo caso, sí aprobaba el nombre de Ubaldo Gutiérrez para una calle de Málaga y anunció que pasaba a la bolsa de calles.

Otra vista de la calle Ragunda, la 'de la escalerilla', en Pedregalejo. / G.Maps

La placa conmemorativa

Gonzalo de Castro, que para eso tiene 93 años, remarca que le gustaría poder homenajear a su abuelo sin tener que esperar mucho; por eso, también ha sugerido por escrito al Ayuntamiento «que en la escalerilla se pusiese una placa conmemorativa», para que su abuelo materno tuviera un homenaje en su barrio; pues la calle Ubaldo Gutiérrez puede acabar emplazándose en cualquier parte.

Gema Delgado, presidenta de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, y Adolfo García, también dirigente vecinal, en declaraciones a La Opinión señalan que ven correcto que la calle Ragunda mantenga su nombre; pero a la vez, apoyan que una placa conmemorativa recuerde, en ‘la escalerilla’ de 125 años, a este generoso comerciante.