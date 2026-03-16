Periana, el pueblo de Málaga con un balneario natural gratis de aguas curativas que casi nadie conoce: "Se respira calma"

Uno de los balnearios naturales más importantes de Andalucía de los siglos XVIII y XIX se encuentra en un municipio malagueño de apenas 3.000 habitantes. Se trata de los Baños del Vilo, unas auténticas termas árabes situadas a 2,5 kilómetros de Periana que, a día de hoy, aún se pueden seguir visitando para disfrutar de sus aguas curativas totalmente gratis.

Las aguas sulfurosas que brotan de este balneario hicieron que, durante siglos, Periana se convirtiera en un destino turístico privilegiado ante la avalancha de ciudadanía que acudía al lugar para adentrarse en estas aguas minero-medicinales.

Un lugar en Málaga famoso por las propiedades de sus aguas

Y es que las propiedades que contenían, y aún contienen, sus aguas hacen que sean beneficiosas para las personas con anemia, clorosis, trastornos de la menstruación, inflamación de los bronquios, erupciones cutáneas y la mayoría de afecciones de la piel.

Los Baños del Vilo, el paraje natural de Málaga con aguas medicinales que casi nadie conoce / Diputación de Málaga

Así, este balneario se convirtió en uno de los más importantes de Andalucía en los siglos XVIII y XIX, y dio los primeros pasos hacia un modelo de turismo de interior.

El auge y la caída del antiguo balneario de Periana

Esto llevó a que en 1828 se inaugurara un edificio con habitaciones adosadas cerca de estos baños para explotar el turismo en la zona.

Sin embargo, las instalaciones fueron deteriorándose con el paso de los años hasta que, en 1907, una tormenta arrasó las instalaciones del edificio termal.

En los años 90, el Ayuntamiento de Periana recuperó este lugar y, desde el 2003, se rehabilitó el entorno y se construyeron apartamentos turísticos en el perímetro.

Un baño terapéutico gratuito en plena naturaleza

Pero a pesar de ello, estos baños no están destinados únicamente a las personas que acudan a estos apartamentos, sino que se pueden visitar de forma totalmente gratuita y sin reservar con antelación.

De ese modo, cualquier ciudadano que acuda a este enclave natural puede adentrarse en sus aguas sulfurosas que brotan de forma natural a una temperatura constante de 21 grados y que se distinguen por sus propiedades curativas para las enfermedades cutáneas.

Los Baños del Vilo, el paraje natural de Málaga con aguas medicinales que casi nadie conoce / Diputación de Málaga

Además, estas aguas sulfhídricas, magnésico-cálcicas y nitrogenadas se distinguen por su característico tono y un ligero olor a huevos podridos por la presencia de sulfuro de hidrógeno disuelto.

Un entorno natural tranquilo y muy valorado por los visitantes

Este enclave destaca, de igual modo, por la belleza de su entorno, al encontrarse integrado en la vegetación del lugar y abierta al exterior, aunque cuenta con un murete de piedra que permite a los usuarios tener cierta intimidad durante sus baños terapéuticos.

"Es espectacular", señalan sus propios usuarios a través de las reseñas de Google, en las que afirman que este baño es "precioso de ver". "Se respira mucha calma. Naturaleza, agua y silencio", recalcan al respecto.

Los Baños del Vilo, el paraje natural de Málaga con aguas medicinales que casi nadie conoce / Diputación de Málaga

Además, aseguran: "Es un enclave idílico, con el sonido del río y poco concurrido. Y la piel está suave nada más salir".