Primera piedra del nuevo colegio Intelhorce en Málaga tras siete cursos de espera fuera de su edificio

El nuevo colegio Intelhorce ya ha entrado en obra. La colocación de la primera piedra escenifica el arranque de una actuación largamente esperada en Campanillas, donde la Junta de Andalucía levantará un centro completamente nuevo tras derribar el edificio actual. El presupuesto asciende a 6,7 millones de euros y la previsión oficial pasa por que la obra esté terminada a mediados de 2027, siempre que no haya contratiempos.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, participó en el acto junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una cita con la que la administración andaluza ha querido subrayar el peso de esta intervención dentro del mapa de infraestructuras educativas pendientes en la capital.

Un colegio nuevo sobre el solar actual

La operación pasa por sustituir por completo el actual CEIP Intelhorce. En su primera fase, el nuevo centro funcionará con una línea de Infantil y otra de Primaria, con capacidad para 225 escolares, aunque el diseño ya deja preparada una futura ampliación a dos líneas.

El edificio sumará 2.175 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 9.544 metros. El programa docente incluirá tres aulas de Infantil con sus aseos y espacio común, seis aulas de Primaria, un aula de Educación Especial, dos aulas de pequeño grupo y un aula de recursos.

Más que aulas

El proyecto no se limita al aulario. El nuevo Intelhorce contará también con gimnasio con vestuarios, biblioteca, salón de usos múltiples, dependencias administrativas, despachos para dirección, jefatura de estudios, profesorado, AMPA y alumnado, además de comedor con cocina y sala de instalaciones.

En el exterior se habilitarán porches diferenciados para Infantil y Primaria, aulas al aire libre para los más pequeños, zonas de juego, pista polideportiva y huerto. La idea es que el centro no solo gane en superficie y funcionalidad, sino también en calidad de uso diario.

Imagen del proyecto del CEIP Intelhorce. / Junta de Andalucía.

Edificio sostenible

Uno de los ejes del proyecto es la eficiencia energética. El futuro colegio incorporará paneles solares fotovoltaicos y varios sistemas pensados para reducir consumo y mejorar el confort, entre ellos bioclimatización mediante refrigeración adiabática, ventilación cruzada, control del soleamiento y renovación nocturna del aire.

La edificación, según ha trasladado la Junta, se ha proyectado siguiendo criterios de sostenibilidad vinculados a la Certificación VERDE, con la intención de rebajar el gasto energético y mejorar las condiciones ambientales del centro.

La Junta aprovecha para anunciar otro instituto

La colocación de la primera piedra del Intelhorce sirvió también para abrir otro frente educativo en la provincia. Durante el acto, la consejera avanzó que ya han comenzado los trámites para sacar a licitación el futuro IES de La Cala del Moral, en Rincón de la Victoria, una infraestructura presupuestada en 8,7 millones de euros y pensada para crear 360 plazas de ESO.

Castillo enmarcó ese anuncio dentro de la inversión realizada por la Junta en el municipio rinconero desde 2019, donde, según detalló, se han ejecutado 15 actuaciones por más de 5,6 millones de euros, con la creación de 620 nuevos puestos escolares. A ello se suma una obra actualmente en marcha en el IES Bezmiliana, dotada con 300.000 euros, para eliminar barreras arquitectónicas e instalar un ascensor.

Empiezan las obras tras siete años de problemas estructurales del antiguo colegio. / Edu Rosa Cervantes

Málaga, en el foco inversor

La Junta aprovechó además el acto para reivindicar su balance en la provincia. Según los datos expuestos por la consejera, en los últimos siete años se han completado en Málaga 482 obras por un importe superior a 90,8 millones de euros. A eso se añaden otras 44 actuaciones actualmente en distintas fases de ejecución, contratación o tramitación, con una inversión que ronda los 41,2 millones.

Con ese telón de fondo, el nuevo colegio Intelhorce se presenta como una de las intervenciones educativas de mayor carga simbólica en la capital: una obra largamente esperada, en una zona de crecimiento, y con la que la administración andaluza quiere trasladar la idea de que el expediente, ahora sí, ha pasado del papel a la obra.

Una obra muy esperada en Málaga

El arranque del nuevo CEIP Intelhorce no solo desbloquea una infraestructura educativa; también cierra, al menos sobre el calendario, uno de esos expedientes que se habían convertido en símbolo de la lentitud administrativa. Durante estos años, la comunidad escolar ha visto cómo el colegio encadenaba cierre, traslado, anuncios, retrasos y adjudicaciones hasta llegar por fin al inicio real de la obra.

Ahora, la clave está en que el plazo se cumpla. Porque después de siete cursos fuera de su sede, el titular ya no es solo la primera piedra. El verdadero examen será que el nuevo Intelhorce abra sus puertas sin más demoras y que su alumnado pueda volver al barrio con un centro a la altura de una espera que se ha hecho demasiado larga.