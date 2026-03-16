El PSOE denuncia que el PP sacrifica el descanso en las ZAS de Málaga

En Málaga, el ruido no da tregua y cuando llueve tampoco hay respiro en algunos carriles bici. El PSOE ha elevado el tono contra el equipo de gobierno del PP por dos frentes cada vez más sensibles en la ciudad: la ampliación de horarios de las terrazas en las zonas acústicamente saturadas y los fallos de drenaje en obras de movilidad que acaban empujando a ciclistas y peatones a la calzada. Los socialistas han llevado a la Comisión de Sostenibilidad una doble ofensiva: por un lado, por lo que considera una cesión al sector hostelero en áreas especialmente castigadas por el ruido. Por otro, por la falta de control municipal sobre unas obras de movilidad que, según denuncia, han dejado carriles bici convertidos en puntos de riesgo cuando llueve.

El debate no es menor. Málaga cuenta actualmente con tres ámbitos declarados como Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS): el Centro Histórico, El Romeral en Teatinos y un tramo de Tomás Echeverría, en Huelin. Las zonas del Centro y Teatinos arrastran planes zonales desde enero de 2020, mientras que la de Huelin quedó aprobada de forma definitiva en febrero de 2025. Además, el propio Ayuntamiento tiene pendiente revisar las ZAS del Centro y Teatinos tras cumplirse cinco años de vigencia.

La ampliación de terrazas que reabre la herida

A ese mapa del ruido se suma una decisión reciente de la Junta de Gobierno Local. El 24 de febrero aprobó excepciones horarias para las terrazas en entornos ZAS. El acuerdo fija 20 jornadas de ampliación para los distritos 1 y 11 —Centro y Teatinos— y reserva para el distrito 7 —Carretera de Cádiz, donde se encuadra Huelin— solo varias fechas de diciembre y con conformidad expresa. En todos los casos, el servicio en terraza no puede superar las 2.00 horas y el espacio debe quedar desalojado y recogido en un máximo de media hora.

Ese matiz no ha rebajado el choque político. La viceportavoz socialista, Begoña Medina, ha cargado contra una medida que, a juicio de su grupo, vuelve a colocar en segundo plano el derecho al descanso de los vecinos de Huelin, Teatinos y el Centro. Según la información remitida por el PSOE, la moción socialista reclamaba más inspección policial sobre el cumplimiento de horarios, la convocatoria de las mesas ZAS y frenar nuevas ampliaciones sin escuchar antes a los residentes.

Los vecinos aprietan

La presión no llega solo desde la oposición. El conflicto por el ruido sigue vivo en barrios donde los residentes denuncian que las restricciones existen sobre el papel, pero no siempre en la calle. La declaración definitiva de la ZAS de Tomás Echeverría nació precisamente para limitar nuevos usos hosteleros y ajustar horarios en una zona donde el Ayuntamiento apreció incumplimientos reiterados de los objetivos de calidad acústica.

Charcos, bici y riesgo

El segundo frente abierto por los socialistas apunta a EMASA y al drenaje de varias actuaciones recientes. El PSOE ha denunciado grandes encharcamientos en infraestructuras ciclistas, sobre todo en la Avenida de Velázquez, y ha reclamado más control sobre las obras en la vía pública que afectan a la evacuación de aguas pluviales. La crítica se centra en que esos puntos obligan a ciclistas y peatones a invadir la calzada para esquivar el agua acumulada.

Según la versión defendida por Medina, el problema no es solo técnico, sino de supervisión política. Los socialistas sostienen que el Ayuntamiento no está vigilando como debería la ejecución de trabajos financiados, en algunos casos, con fondos europeos, y que la ciudad está pagando esa falta de control con soluciones improvisadas donde debería haber planificación.

La red de saneamiento, bajo tensión

La denuncia sobre el drenaje llega, además, con otro factor de fondo: la huelga indefinida en la red de saneamiento de Málaga, gestionada por la UTE FCC-Aqualia para EMASA, iniciada el 1 de febrero tras el fracaso de la negociación laboral. Ese conflicto añade más presión sobre un servicio ya cuestionado desde la oposición.

Con este doble debate sobre la mesa, el mensaje del PSOE es claro: más terrazas en zonas sensibles y más charcos en infraestructuras recién ejecutadas dibujan, a su juicio, una misma fotografía de ciudad. Una en la que el gobierno local, denuncian los socialistas, llega tarde tanto al descanso vecinal como al mantenimiento básico del espacio público.

El PP y Vox tumbaron en la Comisión de Sostenibilidad los puntos clave de las mociones del PSOE

La Comisión de Sostenibilidad rechazó este lunes los aspectos más sustanciales de las dos mociones defendidas por la viceportavoz Begoña Medina. En el debate sobre las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), PP y Vox frenaron la convocatoria urgente de las mesas de participación vecinal y descartaron impulsar un plan para reubicar el ocio nocturno fuera de áreas residenciales. En la segunda iniciativa, centrada en los problemas de drenaje en varios carriles bici, el equipo de gobierno también evitó respaldar la elaboración de un informe técnico que permitiera depurar responsabilidades por los encharcamientos detectados en puntos como Avenida de Velázquez y Héroe de Sostoa.