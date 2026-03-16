El PTA de Málaga alcanza un nuevo récord de 29.000 trabajadores y la facturación de sus empresas crece un 17% hasta los 4.900 millones

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), situado en la barriada malagueña de Campanillas, ha presentado este lunes las cifras de balance del ejercicio de 2025, que ha alcanzado nuevas cifras récord en todos sus parámetros. La tecnópolis malagueña, también conocida como Málaga TechPark, acabó el pasado año con una subida del empleo del 3,8% que le permite sumar 1.088 puestos de trabajo y superar ya los 29.018 trabajadores. El 94% de estos trabajadores reside en la propia provincia de Málaga. Las empresas instaladas en el recinto son 719 (cuatro más que el año pasado).

El PTA cerró además el año 2025 con una facturación de 4.896 millones de euros y un "notable" aumento del 17% respecto a la cifra del año anterior, según ha explicado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, que ha presidido en su calidad de presidenta del Málaga TechPark la reunión del consejo de administración del parque.

España, acompañada del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y del director general del PTA, Felipe Romera, ha calificado las cifras de "espectaculares" pese a un contexto internacional marcado por la "incertidumbre", y ha destacado la pujanza de la tecnópolis, que es "punta de lanza" de tecnologías claves como la microelectrónica (un campo acrecentado con el próximo desembarco del IMEC) y con el peso de las telecomunicaciones, un segmento que sigue siendo el "principal pulmón" del recinto al concentrar el 52% del total del empleo total del PTA.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, este lunes presetando los resultaods de 2025 del PTA. / L. O.

El parque, según ha añadido, destaca por estar vinculado a sectores de alta innovación e internacionalización, lo que garantiza "puestos de trabajo de calidad".

La consejera ha subrayado el papel de la inversión en I+D como "la semilla del crecimiento futuro" para la generación de empleo.

En este sentido, la inversión total dentro del Málaga TechPark ascendió a 56,5 millones de euros en 2025, un 52,7% más que el año previo. Un dato relevante es que 54,5 millones proceden del sector privado, lo que pone de manifiesto la importancia de la colaboración público-privada.

De forma paralela, la inversión en I+D de las empresas e instituciones instaladas en el parque ha experimentado un incremento del 36,2%, superando los 255 millones de euros en el último ejercicio y dando empleo directo en estas labores de investigación a 3.275 profesionales.

Impacto territorial y fijación del talento

Según un reciente estudio elaborado por el Institute of Economics and Business for Society (IEBSociety), Málaga TechPark genera el 2,33 % del PIB andaluz, el 10,68 % del PIB de la provincia y casi un 35% del PIB de la ciudad de Málaga. Además, contribuye de forma directa a la fijación de talento en el territorio: el 94 % de sus trabajadores reside en la provincia.

La radiografía geográfica del empleo refleja que seis de cada diez trabajadores (el 59%) viven en la capital malagueña, con especial incidencia en distritos como Cruz de Humilladero o Carretera de Cádiz. El resto de los profesionales vertebran la provincia distribuyéndose principalmente por la Costa del Sol Occidental (13%), el Valle del Guadalhorce (10 %) y la Costa del Sol Oriental-Axarquía (7 %).

Déficit eléctrico en Málaga

Por otro lado, la titular de Economía ha lamentado el "déficit eléctrico" que, a su juicio, sufre Andalucía en genera y el PTA de Málaga en particular, algo que está provocando la pérdida de "inversiones millonarias" de empresas interesadas en instalarse en esta zona y que tienen que irse a otras ubicaciones.

"Hay inversiones millonarias que se han tenido que marchar a otros territorios porque no tienen la potencia eléctrica necesaria. Es una 'asfixia' eléctrica que, sin duda, es consecuencia de la falta directa de inversión del Gobierno central en la red de transporte eléctrico", ha comentado.

La consejera ha dicho que Andalucía no se puede permitir que inversiones importantes "se escapen" por este motivo, por lo que ha pedido al Gobierno "celeridad y lealtad" y que haga "las inversiones que sean necesarias" para garantizar ese suministro necesario y las grandes empresas inversores que quieren instalarse en la comunidad puedan hacerlo.

De la Torre: "Consolida a la Málaga tecnológica"

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha apuntado que el balance de actividad del PTA en 2025 pone de manifiesto "su determinante contribución a la consolidación de la Málaga tecnológica y empresarial, aportando riqueza y dinamismo económico".

El regidor ha afirmado que le tecnópolis ofrece "numerosas oportunidades de empleo para los malagueños" y ha deseado que esa pujanza se traduzca también en una "subida de los sueldos".