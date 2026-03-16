Salado pide dimisiones en el Ministerio por el "desastre de la gestión del AVE"

Las reacciones por el nuevo retraso en la reapertura de la alta velocidad en Málaga no se han hecho esperar. Pocos minutos después de conocerse que hasta finales de abril por la complejidad de las obras en el trazado afectado a la altura de Álora tras las últimas borrascas, el presidente de la presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, ha pedido "ceses o dimisiones" y ha vaticinado que el incumplimiento de las fechas previstas para la reparación de la vía "va a perjudicar notablemente a la campaña turística de Semana Santa", una situación que, cree, provocará "la pérdida de decenas de millones de euros y de muchos empleos, así como perjudicar a miles de empresas y ciudadanos de Málaga que tienen en el AVE un modo de transporte habitual". Insisten, unas cifras que hay que recalcular.

"Si las averías e incidencias en el ferrocarril y Rodalíes en Cataluña provocaron varios ceses en el Ministerio, lo mismo debería ocurrir con el desastre de la gestión del AVE de Málaga. Debe haber ceses o dimisiones, porque se trata de un error muy grave", ha declarado el presidente provincial. Por ello, Salado cree que una vez más, "el Gobierno ha demostrado su desprecio y desinterés absoluto por la provincia de Málaga en general y por el sector turístico en particular". "Es muy decepcionante que una y otra vez el Gobierno dé prioridad a otros territorios e ignore las reivindicaciones de los malagueños. Ya advertimos cuando se produjo el desplome del talud de que los ritmos y los medios técnicos puestos a trabajar en la zona por Adif parecían muy insuficientes. Así fue durante las primeras semanas y lamentablemente los presagios se han cumplido. Seguimos exigiendo al Gobierno que compense con ayudas las pérdidas económicas que se están produciendo y entendemos que debería estudiarse la posibilidad, al menos estudiarse, de utilizar AVE de ancho variable para no tener que hacer el transbordo en autobús y usar el tramo entre Bobadilla y Málaga".