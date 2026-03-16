El sector turístico de Málaga mira a Turquía y a la inflación por la guerra

El sector turístico de la Costa del Sol tiene un gran número de frentes abiertos no sólo para la Semana Santa. Ya miran los agentes encargados de gestionar las reservas a la evolución de las reservas de cara al periodo veraniego. Y a la incertidumbre por la inflación, que viene derivada de la guerra en Oriente Medio, se les une la posibilidad de que Turquía participe de manera más activa en el conflicto y se pierdan conexiones aéreas con destinos asiáticos.

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Javier Hernández, recuerda que la recuperación de la conexión por AVE es otra cuestión que condiciona y mucho un periodo tan importante como el que suele servir de termómetro turístico para la temporada. «La primera duda que tenemos viene de la subida de los carburantes, al igual que otras energías, que traerá consigo un incremento de los precios de las materias primas», alega.

«A largo plazo y en la medida en que la guerra se vaya extendiendo en el tiempo, esto tendrá una afectación cada vez mayor. Pero también tenemos que recordar la importancia de ese perfil de clientes que vienen con un alto poder adquisitivo, de distintos países de Oriente Medio y del Lejano Oriente, porque la guerra les influye muy directamente», matiza el propio Hernández.

Ese cupo de visitantes que tienen un gasto diario muy por encima al de la media, puesto que se alojan en establecimientos de gran lujo y de cinco estrellas, suele ser un pilar económico importante en localidades como Marbella o Estepona. «Va a haber una disminución de estos turistas, pero también de quienes dependen de los grandes hubs de Oriente Medio, entre los que podrían añadirse los aeropuertos turcos que nos sirven de enlace con Corea, China y otros mercados asiáticos, que también nos generan visitantes», amplía el propio Hernández al analizar estos condicionantes.

Un impacto a medio plazo

El cofundador de Ruralidays, Félix Zea, expresa como experto en turismo de interior que la inestabilidad en Oriente Medio «puede acabar beneficiando al turismo del sur de Europa, especialmente a España, Portugal, Italia y Grecia». Pero no a un corto plazo. Alega que las consecuencias se podrán dejar sentir «a medio plazo».

«Si este conflicto se prolonga, destinos competidores como Turquía o Egipto podrían verse perjudicados, lo que históricamente ha provocado un trasvase de turistas hacia el sur de Europa. Es algo que ya se vivió durante la Primavera Árabe. No obstante, el cambio de destino no suele producirse de forma inmediata», manifiesta este portavoz sectorial.

A su juicio lo habitual es que cada viajero tenga habitualmente «varios destinos en mente» y, ante situaciones de incertidumbre, «simplemente descartan algunos y optan por alternativas percibidas como más seguras». Así apunta Zea que el conflicto «podría generar oportunidades para el turismo en países como España, pero su magnitud dependerá principalmente de la duración y evolución de la crisis».

Acerca de la evolución de las obras del trazado del AVE a la altura de Álora, que ya se extienden en el tiempo por espacio de más de un mes, para estos portavoces sectoriales la guerra no hace más que incrementar las incertidumbres sobre la provincia malagueña. Sin embargo, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha querido en las últimas horas tranquilizar a las empresas y usuarios que han sufrido tanto retrasos como cancelaciones en estas últimas semanas.

«El Gobierno de España está trabajando las 24 horas para restablecer la conexión del AVE entre Málaga y Antequera, y no como hizo la Junta en la carretera de San Pedro a Ronda, donde le dio igual dejar aislada una comarca, a sus trabajadores, empresarios y turismo durante meses», denuncia.

A su juicio, mientras las agencias de viaje y los profesionales del sector turístico «están trabajando para atraer turistas, siendo imaginativos y poniendo en valor nuestra tierra, uno de los consejeros estrella de Moreno Bonilla se convierte en un lastre para incentivar la llegada de turistas», expresaba para responder al responsable autonómico en materia turística, Arturo Bernal.

Salas se preguntaba a instancias de las palabras de Bernal sobre las pérdidas millonarias de cara a Semana Santa: «¿Qué consejero de Turismo de cualquier región de España pretende atraer turistas afirmando que las conexiones ferroviarias son propias de un país tercermundista?. ¿Cómo pretende incentivar la llegada de turistas con esa actitud? Moreno Bonilla y sus consejeros se dedican a la confrontación con el Gobierno de España, y deberían estar a la altura y gestionar y trabajar y buscar soluciones», según manifiesta este dirigente provincial.