Vuelve la huelga de médicos: “Me he encontrado un cartel en la puerta diciendo que ya me reasignarán una cita”

Los médicos de Málaga y del resto de España han iniciado este lunes 16 de marzo su segunda semana de huelga para mostrar su rechazo al acuerdo de Estatuto Marco, pactado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos, y exigir un texto propio que reconozca las particularidades de la profesión médica. El paro se prolongará hasta el próximo viernes 20 de marzo y se repetirá una semana de cada mes hasta junio si no se alcanza ningún acuerdo.

La huelga arranca en la provincia con un seguimiento similar a la de febrero. Según ha informado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, la adhesión en la provincia de Málaga ha sido del 25,21%, la segunda cifra más alta de la comunidad, solo superada por Sevilla (25,92%). El pasado mes, la semana de huelga comenzó con un apoyo del 25,57%.

Por su parte, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha elevado la cifra del seguimiento a un 56%. En concreto, en Málaga capital han registrado un 51% de apoyo en Atención Primaria y un 61% en hospitales. “Tenemos que resaltar que los médicos residentes son los que más siguen secundando la huelga. Y dentro de todos los centros y distritos, el Hospital Regional es el centro en el que más se ha producido adhesiones”, ha detallado Ana Duarte, secretaria general del SMM.

Testimonios de pacientes

Juan ha sido uno de los malagueños que este lunes se ha visto afectado por el paro médico. “Me he encontrado un cartel en la puerta diciendo que ya me reasignarán una cita”, lamenta. Tenía programada una consulta en el Servicio Cirugía Cardiovascular del Hospital Regional Universitario de Málaga de cara a una operación de femorales que tiene prevista dentro de poco. Ahora le preocupa que la intervención pueda retrasarse. “Estoy deseando ya terminar con todo esto, que llevo ya casi dos años liado”, resalta.

No es la primera vez que se ve afectado por la huelga. El pasado mes de diciembre, otra cita que tenía en otro centro le coincidió con el paro convocado del 9 al 12 de diciembre por el mismo motivo. No obstante, en aquella ocasión, a diferencia de hoy, sí que pudo ser atendido: “Me dicen que ya me llamarán”. Aunque conoce y respeta los motivos de la huelga —señala que tiene familiares en el sector—, afirma que “no deja de ser un incordio” para los pacientes.

Antonia y Eduardo Romero también tenían cita a las 10.20 horas con el cardiólogo en el Hospital Regional y han tenido que volver a casa con las manos vacías porque su médico había decidido secundar la huelga. Ambos sabían que este lunes comenzaba una segunda semana de huelga, pero habían decidido acudir de todas formas “por si había suerte”.

A pesar de las molestias que les ha ocasionado la situación, Antonia apoya a los profesionales y defiende su derecho a la huelga. “Todo el mundo tiene el derecho a protestar porque, si no, no se consigue nada”, opina.

A la espera de una nueva cita

Manuel ha sido otro de los pacientes que ha sufrido las consecuencias de la huelga. A las 10.30 horas tenía una cita programada con el nefrólogo porque, según explica, “tiene el riñón dañado”. Ha pasado ya por una operación de riñón, pero ha vuelto a tener molestias. “Nos han dicho que el médico está de huelga y que no nos puede atender, que nos tiene que derivar otra vez el médico de cabecera”, relata Manuel, que llevaba varios meses esperando esta consulta.

“Nos han dicho que el médico está de huelga y que no nos puede atender"

Su mujer, Jenny, lamenta que no les hayan dado cita directamente y tengan volver primero al médico de familia. “Otra vez a empezar desde el prinicipio. Tenemos que llamar a la doctora de cabecera para que nos den cita otra vez aquí. Y ahora tardamos otros pocos de meses y él mientras tanto con el riñón dañado”, apunta. El matrimonio también estaba al tanto de la convocatoria de huelga, pero decidió acudir igualmente “por si hubiera un suplente o algún sustituto, pero no hay nadie”.

María, de 85 años, también se ha tenido que volver a su casa sin ser atendida. Tenía cita a las 10.40 horas en el Servicio de Cardiología, pero una enfermera les ha informado de que su médico no estaba porque había secundado la huelga.

Más de medio millar de médicos de Málaga marchan por calle Larios en una nueva jornada de huelga / Álex Zea

La malagueña lamenta que no le hayan avisado. En su caso, se ha tenido que desplazar desde El Rincón de la Victoria, ayudada por un andador, por lo que acudir hasta el hospital le supone “un gran esfuerzo”. Le acompaña su sobrina Alicia, que explica que llevaban un año esperando esta revisión anual y que ahora tendrán que esperar a que les llamen o reciban una carta con la nueva cita. “Ahora todo eso se demora y es más tiempo esperando”, sostiene.

Por su parte, María insiste en que “tenían que haber avisado”. “Ahora coge un taxi para venir y al otro taxi para volver”, añade la malagueña, que señala que lleva en pie desde las siete. “Toda la mañana perdida”.

Pacientes sin incidencias

No obstante, otros muchos pacientes que han acudido este lunes a sus consultas en el Hospital Regional sí han sido atendidos con normalidad. Es el caso de Juan Manuel Vives, que tenía cita en Cardiología y asegura que le atendieron “puntualmente” y “sin problemas”. Otro paciente, Alejo, también destaca que le han atendido “perfectamente” en Medicina Preventiva.

El Hospital Regional ha informado en sus redes sociales de que, por motivo de la huelga médica convocada del 16 al 20 de marzo, pueden producirse “alteraciones” en la actividad asistencial programada durante esas jornadas, como consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones.

Asimismo, han recordado que se han establecido los servicios mínimos necesarios para garantizar la atención urgente y han pedido a la ciudadanía “su comprensión” ante esta situación derivada del "ejercicio legítimo" del derecho de huelga por parte del personal médico.

Por su parte, fuentes del Hospital Clínico señalan que se aprecia “menos incidencia” en este primer día de huelga en comparación con la convocatoria del mes de febrero y han recordado que cualquier cita que se cancele por motivo de la huelga será reprogramada lo antes posible.

La Junta con los médicos

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia, Antonio Sanz, ha afirmado este lunes que le parece “increíble” que, tras dos huelgas “con muy importantes consecuencias para la asistencia sanitaria en todas las comunidades autónomas”, la ministra —Mónica García— no se haya reunido aún con los médicos. Según ha informado Sanz, las últimas dos convocatoriaa de paro —de diciembre y febrero— han tenido un impacto económico de 77 millones de euros en Andalucía y más de medio millón de actos asistenciales perdidos.

“Me parece que la soberbia y la dejación de responsabilidad del Ministerio es muy grave”, ha subrayado Sanz, que ha asegurado que, desde la Junta, “apoyamos a los médicos en sus reivindicacones”.