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De la Torre aboga por acortar el tiempo hasta recuperar la conexión directa por AVE para causar "el menor daño"

Tras visitar las obras de las vías en Álora hace un par de semanas, el alcalde valora que la actuación "es compleja, es complicada, y es evidente que hay que tenerlo rápido, pero hay que tenerlo también seguro"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, atiende a los medios de comunicación antes de la reunión del consejo de administración del parque tecnológico Málaga TechPark.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, atiende a los medios de comunicación antes de la reunión del consejo de administración del parque tecnológico Málaga TechPark. / Álex Zea - Europa Press

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha considerado que "no es una buena noticia" el retraso en la fecha para recuperar la conexión directa por alta velocidad desde Málaga y ha apelado a que "se acorte el tiempo en lo posible" en cuanto a las obras y a que se cause "el menor daño" a la provincia con medidas, como más vuelos o el funcionamiento "perfecto" del sistema de autobuses y trenes desde Antequera.

Así lo ha asegurado el regidor al ser preguntado sobre este retraso anunciado este lunes por el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña.

El alcalde, durante el acto de presentación de las cifras del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de 2025, ha señalado que la actuación "es compleja, es complicada", y ha añadido que "es evidente que hay que tenerlo rápido, pero hay que tenerlo también seguro, no se puede repetir una cosa de este tipo cuando esté en funcionamiento".

El regidor, que visitó las obras hace un par de semanas, ha asegurado que los técnicos son los que tienen que ver las soluciones y ha agradecido "todo lo que sea transparencia y claridad" al respecto ante "la complejidad" de las actuaciones que se tienen que realizar. Además, ha considerado que se debe seguir trabajando 24 horas "mientras el terreno lo permita".

"Que se resuelva rápido"

"Lo que importa es que se resuelva rápido y bien, bien desde el punto de vista de que no haya más situaciones de este tipo", ha asegurado De la Torre, quien ha apuntado que "de paso" se debería "revisar ya toda la línea por si hubiera situaciones parecidas, espero que no".

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Obras en Álora para restaurar la conexión del AVE Málaga-Madrid / Álex Zea

"Yo lamento que sea así --en cuanto a la fecha--, pero comprendo, lo digo sinceramente, que si tiene que ser así, es porque no habrá más remedio que sea así. Lo que hay que procurar en ese caso es obviamente ver la forma de que el tiempo cause el menor daño posible", ha dicho el alcalde, quien ha abogado por "más incremento en los vuelos y mediante el funcionamiento perfecto del sistema de autobuses y trenes".

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