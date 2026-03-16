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Urgen la creación del módulo para presos en el Hospital de Antequera

La CEP lamenta que el proyecto aprobado en 2022 para acoger a internos de Archidona, continúe en un fase preliminar, como reconoce Instituciones Penitenciarias

Fachada principal del Hospital de Antequera

Fachada principal del Hospital de Antequera / Amanda Pinto

Jose Torres

Málaga

La creación en el Hospital de Antequera de una Unidad de Custodia Hospitalaria (UCH), como se conocen a las zonas de aislamiento con habitaciones individuales gestionadas como celdas, sigue en un estado embrionario. Así se desprende del escrito que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha enviado recientemente a la Confederación Española de Policía (CEP)para responder a la pregunta del sindicato sobre el estado del proyecto que daría cobertura a los internos de la prisión de Archidona.

El documento recuerda que la iniciativa está incluida en el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de noviembre de 2022 con el que se modificó el Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios (PACEP) y que el objetivo es evitar la distancia entre la prisión de Archidona y la UCH del Hospital Clínico, en la capital, que habitualmente acoge a los presos de la cárcel de Alhaurín de la Torre.

Sin embargo, la respuesta señala que actualmente se están llevando a cabo las gestiones preliminares necesarias para el desarrollo de la actuación, «encontrándose pendiente del inicio de las negociaciones con el centro hospitalario correspondiente para que se pueda crear un espacio adecuado dentro de sus instalaciones». «Una vez que se determine y formalice la disponibilidad de dicho espacio, se podrán iniciar los trámites técnicos y administrativos necesarios para el desarrollo del proyecto que se elabore y la posterior ejecución de las obras», concluye la respuesta.

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Fuentes de la CEP consideran que la creación de esta unidad en el Hospital de Antequera es «absolutamente prioritaria» y lamentan no sólo que no se hiciera cuando se construyó la prisión de Archidona, que comenzó a recibir internos en 2017, sino que no haya avanzado prácticamente nada su tramitación desde que se acordara en 2022. El sindicato asegura que, gracias a una petición suya, actualmente los presos que necesitan atención hospitalaria son trasladados a la UCH del Hospital Clínico, que al tener sólo cinco plazas puede sufrir cargas de trabajo en la plantilla de la capital para custodiarlos durante el ingreso. Sin embargo, antes de esto, cada preso de Archidona que era trasladado en el Hospital de Antequera era ingresado en una habitación convencional, que al no estar preparada para custodiar a presos requería a dos agentes por paciente y un riesgo añadido para la seguridad los propios internos, policías y resto de usuarios del hospital. «Si con un paciente Antequera se quedaba sin un radiopatrulla en las calles, con dos o tres simultáneos la ciudad se quedaba sin agentes», describen.

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