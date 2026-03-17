Emergencias
Andalucía crea un Puesto de Mando móvil para emergencias único en Europa
El consejero Antonio Sanz destaca que con este nuevo centro móvil, financiado por la Fundación La Caixa y presentado en Benahavís, la EMA refuerza la respuesta en la región
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias y presidente de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), Antonio Sanz, presentó el martes en la base litoral del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) en la localidad malagueña de Benahavís el centro de coordinación móvil «más avanzado de Europa: un Puesto de Mando Avanzado (PMA) que permitirá dirigir grandes emergencias sobre el terreno con mayor tecnología, seguridad y capacidad de respuesta».
Así lo explicó Sanz durante la presentación, en la que estuvo acompañado por el alcalde, José Antonio Mena, y el subdirector general de Cultura y Territorio de la Fundación La Caixa, Rafael Chueca.
Según expresó, se presenta «mucho más que un camión especializado, presentamos una nueva capacidad para proteger vidas, para coordinar mejor a quienes nos protegen y para responder con más eficacia ante las emergencias que puedan afectar a Andalucía».
El consejero destacó «la innovación» del vehículo: «Estamos ante un auténtico centro de mando móvil de alta tecnología, preparado para dirigir a todos los operativos que intervienen en una emergencia». «No existe actualmente en España un Puesto de Mando Avanzado con este nivel de integración tecnológica y operativa», dijo.
Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación La Caixa que ha financiado su adquisición con una dotación de 1,5 millones. La empresa andaluza Iturri se ha encargado de su fabricación, siguiendo los diseños de la EMA.
De hecho, Sanz subrayó que este nuevo centro neurálgico de coordinación es «un magnífico ejemplo de lo que ocurre cuando instituciones públicas, fundaciones y empresas trabajan juntas con un objetivo común: proteger mejor a las personas».
Más de 11 metros de longitud
El nuevo PMA, destinado a la base litoral del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) en Benahavís, representa un «salto cualitativo» en la gestión de emergencias. Con un chasis Mercedes Actros 6x4 de 625 caballos, más de once metros de longitud y cuatro metros de altura, el vehículo funciona como un centro de coordinación móvil autónomo.
Según explicó, gracias a su sistema hidráulico de expansión lateral, la estructura alcanza 4,5 metros de anchura, creando un espacio operativo amplio y funcional para dirigir operaciones complejas durante horas o días. En su interior, el PMA cuenta con dos espacios diferenciados; por un lado, una sala de operaciones con cuatro puestos de trabajo integrados, ordenadores industriales, sistemas de comunicación avanzados y pantallas OLED de 55 pulgadas para cartografía operativa, imágenes aéreas y datos meteorológicos en tiempo real.
Por otro lado, cuenta con una sala de reuniones y coordinación estratégica para ocho personas, equipada con pizarra digital, videoconferencia y conexión directa con centros de coordinación y autoridades responsables de la gestión de la crisis.
Comunicaciones satelitales
Además, el PMA dispone de sistemas integrados de comunicaciones multibanda, capaces de conectar simultáneamente radios de distintos operativos, redes de datos y comunicaciones satelitales. Su conectividad satelital permanente permite acceso a internet de alta capacidad, asegurando coordinación incluso en zonas remotas.
El vehículo incorpora mástiles telescópicos neumáticos con cámaras de alta definición, estación meteorológica propia, transmisión inalámbrica de vídeo, matrices digitales de gestión audiovisual y sistemas informáticos para elaboración e impresión de cartografía operativa de gran formato.
Desde el punto de vista operativo, el PMA está preparado para trabajar con total autonomía, gracias a dos generadores eléctricos de 15 KVA, sistemas de alimentación ininterrumpida, nivelación automática y alimentación con fases trifásicas separadas. La iluminación perimetral LED facilita operaciones nocturnas y su infraestructura tecnológica garantiza funcionamiento continuo incluso en situaciones extremas.
- Siete colegios de Málaga entre los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió Pablo Alborán
- Artesanía, foodtrucks y castillos hinchables: todo lo que tienes que saber sobre el mercadillo más grande de Málaga, que se celebra este sábado
- Parece Japón, pero está en pleno corazón de Torremolinos: así es el parque de 40.000 metros repleto de lagos, cascadas y su propio jardín japonés
- El emblemático local de Calzados Gody en Málaga se transforma en 10 nuevas viviendas en La Paz
- Pedregalejo: los 125 años de la calle de Málaga con cien peldaños
- Así están los embalses de Málaga: La Viñuela revive tras la sequía y los del Guadalhorce en niveles históricos
- Cientos de personas se manifiestan en Málaga por las familias de Avenida de Europa 15 y contra la expulsión de inquilinos
- Neptuno y Venus ya vigilan el Puerto de Málaga, aunque está pendiente la fecha de presentación