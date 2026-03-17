El bar de Cártama con castillo hinchable y brasas que triunfa entre las familias: "Da gusto comer allí, está todo espectacular"

"Un homenaje al producto, simple, auténtico, extraordinario". Así se define el restaurante Tierra Santa de Cártama, convertido en la opción favorita de los apasionados de la carne a la brasa y los planes en familia gracias a la amplia variedad de cortes que ofrece y su zona infantil, con castillo hinchable, toboganes, escalada y atracciones.

De ese modo, este negocio situado en la carretera Campillo-Málaga se ha especializado en carnes a la brasa para que sus clientes puedan disfrutar de "las mejores piezas con el toque maestro de nuestro chef", que les hace ofrecer sabores "profundos, texturas perfectas y una técnica que se saborea".

Zona infantil y actuaciones en directo en este restaurante de Cártama

Y para que los adultos puedan degustar con calma cada bocado y los más pequeños disfruten de un completo día de ocio al aire libre, este restaurante dispone de una amplia zona al aire libre con su propio castillo hinchable, escalada, toboganes y toda clase de opciones para todas las edades.

Pero, además, este lugar ofrece actuaciones de música en directo durante los fines de semana, además de acoger en sus instalaciones diversas celebraciones, como bodas, cumpleaños o despedidas.

Entrantes, ensaladas y platos para todos los gustos

Y es que este lugar no solo se ha convertido en el paraíso para los niños, sino en un rincón en el que la carne es el principal protagonista junto a los platos tradicionales creados con "ingredientes selectos y técnicas de vanguardia".

Así, entre su carta se pueden encontrar entrantes desde 4 euros como su jamón ibérico, la tabla de quesos, morcilla de burgos, chorizo criollo a la parrilla, tosta de anchoa, carpaccio de ternera, croquetas de chuleta de vaca, de queso o de pollo asado y gyozas de langostino, entre otros.

Huevos rotos, flamenquín y otras especialidades en Cártama

A esto se suman sus ensaladas desde 10 euros, y sus platos desde 8 euros, como los huevos rotos con chistorra, lomo en manteca, lomito de presa, parrilla de setas antequerana, flamenquín, torreznos de Soria, canelón de rabo de toro, cachopo Tierra Santa y gulas.

Para quienes prefieran disfrutar de pescados y mariscos, destacan desde 6 euros su vieira al pilpil, el atún rojo encebollado, el bacalao confitado a baja temperatura y la pata de pulpo a la brasa.

Cortes de carne y postres en este restaurante de Málaga

Y para los amantes de la carne, este restaurante familiar cuenta con gran variedad de especialidades y cortes desde 9 euros, como filete de pollo, churrasco de pollo, hamburguesa de vaca, rulada de chivo, carrillada de cerdo, plato de los Montes, secreto ibérico a la brasa, presa ibérica, solomillo de vaca a la brasa, entrecot de vaca madurada y T-bone de ternera gallega.

Como acompañamiento a todos estos sabores, el restaurante dispone de una amplia y exquisita oferta de vinos, además de diversas opciones de postres desde 6 euros, como su brownie de Nutella, la tarta de queso y la tarta de la abuela.

Las reseñas destacan la comida y el ambiente familiar

"Es un sitio estupendo, da gusto comer allí, está todo espectacular", señalan sus propios comensales a través de las reseñas del restaurante. A lo que añade otro: "Un restaurante precioso, paramos por casualidad y almorzamos un menú riquísimo. Me ha encantado todo".

Sobre sus instalaciones infantiles, sus comensales aseguran: "Estuvimos con la familia y es ideal para ir con niños ya que tienen un castillo en el exterior y columpios. El ambiente es muy bueno, además de la comida, que es muy elaborada".

Dónde está y cuál es el horario de Tierra Santa

"Es un restaurante con una decoración muy exótica y espectacular, cuando entras parece que estás en otro lugar", afirma otro usuario. A lo que indica otro: "Comida buenísima, precios razonables, calidad buena y muy buen ambiente y personal".

El restaurante Tierra Santa, situado en el kilómetro 47 de la carretera Campillos-Málaga, en Cártama, está abierto de lunes a viernes de 12.00 a 18.00 horas, y sábados y domingos de 12.00 a 00.00 horas.