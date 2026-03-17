Mercado inmobiliario
Cimenta2 lanza una campaña inmobiliaria con descuentos de hasta el 60% en 44 inmuebles de Málaga
La iniciativa de esta sociedad de Cajamar incluye 1.170 inmuebles en España dirigidos exclusivamente a particulares, con rebajas sobre el valor de tasación y precio de venta
La empresa inmobiliaria Cimenta2, participada de Grupo Cooperativo Cajamar, ha puesto en marcha la nueva campaña comercial "El arte de vivir a tu modo", que incluye 1.170 activos inmobiliarios en España con descuentos de hasta el 60% sobre el valor de tasación y de un 30% sobre el precio de venta. Según han precisado fuentes de la compañía, 44 activos de esta campaña están situados en la provincia de Málaga.
Esta acción está destinada en su totalidad a clientes particulares, y no a un perfil inversor. Del total de inmuebles incluidos, el 73% corresponde a activos residenciales, como viviendas, garajes y trasteros, en su mayoría de segunda mano.
El 27% restante de la oferta lo conforman locales comerciales, naves industriales y pequeños suelos.
Hasta final de abril
"Con esta campaña, que estará vigente hasta el 30 de abril, Cimenta2 refuerza su oferta inmobiliaria dirigida a particulares, poniendo a su disposición una selección de activos con condiciones económicas ventajosas y adaptadas a diferentes necesidades personales y proyectos de vida", apunta esta sociedad.
Cómo solicitar una visita a los inmuebles
La página web de Cimenta2 dispone de información sobre las características básicas de todos los inmuebles de la campaña: fotos, ubicación, metros cuadrados, precio, etc.
Cualquier persona interesada puede solicitar información adicional o requerir una visita a los inmuebles desde la propia web, o en cualquier oficina de Grupo Cooperativo Cajamar, según detalla la empresa.
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