Transporte
Todas las claves del AVE Málaga-Madrid: por qué no hay tren y cuándo y cómo será la vuelta del servicio
La vuelta a la normalidad tiene letra pequeña y es que la vía no funcionará al completo una vez se vuelta a establecer la conexión
Tras más de dos meses y varias fechas que no se han alcanzado, Adif tenía previsto abrir la conexión Málaga-Madrid el 23 de marzo, sin embargo no va a poder ser así. La conexión directa de la provincia con la capital de España se retomará a finales de abril, eso sí, con matices.
La vuelta a la normalidad tiene letra pequeña y es que la vía no funcionará al completo una vez se vuelta a establecer la conexión, lo que provocará pequeños habrá retrasos. Pero antes de eso, hay que analizar por qué no hay aún trenes.
¿Por qué no hay tren?
Los trabajos de recuperación de la línea de alta velocidad llevan afectados desde el día 4 de febrero a raíz del tren de borrascas, que provocó el colapso de un muro de casi 300 metros en Álora. Tras semanas de trabajo, Adif decidió que la situación de los muros y los elementos de vía no están aún listos para una conexión segura: «Tenemos que cambiar el plan de acción, no podemos reabrir el 23, nos vamos a ir a una operación de mucho más calado», afirma Marco de la Peña, presidente de Adif.
Desde Adif indican que los actuales muros no son seguros para poder circular y es por ello que ahora los trabajos se van a centrar en una eliminación completa de los muros y en tumbar el talud: «Es la única solución posible para garantizar la seguridad y es la mejor solución posible porque así quitamos el problema de raíz».
La vuelta de los trenes, sí... pero no completa
Adif indicó que la vuelta a la ansiada normalidad ferroviaria será a finales de abril, pero no lo hará de manera completa. La recuperación será con vía única «para el resto del año», ya que se seguirá «demoliendo muro hasta prácticamente el mes de junio», mientras que «el aparato de vía que está afectado se ha encargado ya a una de las empresas que lo fabrican para que lo tengamos entre cinco a seis meses y lo tengamos instalado a final de año».
Esto supondrá una limitación de velocidad «de pocos minutos» y circulación por una sola vía. «Los técnicos que manejan y que determinan la capacidad de la vía me han transmitido tranquilidad y que probablemente igual hay que modificar algún horario de un servicio, pero que la mayoría de las conexiones y la totalidad de las conexiones de la ciudad de Málaga con el resto de España están garantizadas», ha dicho.
Con respecto al plazo, De la Peña indica que «nos podemos ir algunas semanas, pero entiendo que sí, que no tiene que haber ningún problema», que estará la conexión para esas fechas. «Nosotros nos ponemos la idea de un objetivo comprometido y fiable para finales de abril y entendemos que tiene que ser así», ha apuntado.
Trabajos 24/7
Así, Marco de la Peña ha indicado que se trabaja «con los máximos medios posibles, 24 horas de trabajo de lunes a domingo» y ha apuntado que alta velocidad a Málaga «hay, es cierto que con una incidencia y con una dificultad añadida, que es un trasbordo en autobús desde Antequera, pero servicio existe», por lo que ha incidido en que es «la decisión mejor para futuro».
«Lo primero fue garantizar la seguridad de nuestros trabajadores» y ha dicho que no se pudo trabajar hasta pasados 15 o 20 días del suceso, porque «esto era una zona de lodo, realmente no sabíamos en qué situación se encontraba el resto del muro y además cualquier elemento que hubiéramos hecho nos hubiera perjudicado al futuro».
Según ha incidido el presidente de Adif, tras hacerse la retirada «muy sensible» de materiales y una demolición «también a pequeña escala, con pequeña maquinaria», resulta que «todo el aparato de vía está total y absolutamente no operativo y por lo tanto eso nos va a provocar un problema durante lo que nos queda de año a nivel de explotación».
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