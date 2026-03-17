Detenido en Estepona por robar en siete estaciones de servicio

Un hombre de 52 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Estepona como presunto autor de siete robos con fuerza en estaciones de servicio, en los que causó cuantiosos daños en las máquinas de aire comprimido como en las fachadas de los locales.

Colisionaba un vehículo para acceder

El presunto autor colisionó con un vehículo contra las máquinas de aire comprimido para fracturar el cajón de recaudación y sustraer el efectivo.

En cada robo repetía el mismo modus operandi y también forzaba la puerta de acceso a la trastienda de las distintas estaciones de servicios para sustraer los efectos de valor que pudiera encontrar en las mismas.

Durante las pesquisas los agentes comprobaron que el presunto autor siempre usaba en los delitos el mismo vehículo y, en días posteriores a uno de los robos, los investigadores escucharon por la emisora que el usuario del vehículo investigado había huido de un supermercado de Estepona tras hurtar varios efectos.

Tras localizar el automóvil estacionado se estableció un dispositivo de vigilancia que culminó con la detención del ahora investigado.