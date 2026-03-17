El día que Frank Sinatra fue arrestado en Torremolinos tras una pelea: acabó a puñetazos y escupiendo en un retrato de Franco

"Nunca volverá a este maldito país". Esta fueron las palabras que pronunció el cantante y actor Frank Sinatra mientras abandonaba España tras un altercado sucedido en un conocido hotel de Torremolinos que le llevó a ser detenido, multado con 25.000 pesetas y obligado a dejar el país.

Este incidente se produjo en el Hotel Pez Espada de Torremolinos y ha salido a la luz seis décadas después gracias a la publicación de los documentos oficiales del suceso por parte del Archivo Histórico Provincial de Málaga.

Estos informes han permitido reconstruir con detalle un episodio que en su momento generó un gran revuelo y que coincidió con un clima de rechazo hacia Estados Unidos en plena dictadura franquista.

La llegada de Sinatra a Málaga para rodar 'El coronel Von Ryan'

Todo comenzó el 16 de septiembre de 1964, cuando el cantante y actor estadounidense llegó a Málaga para participar en el rodaje de 'El coronel Von Ryan', que incluía escenas en el desfiladero de los Gaitanes y en los túneles de El Chorro.

Frank Sinatra y Raffaella Carra durante el rodaje de 'El coronel Von Ryan' en Malaga / L.O.

Para este trabajo, Sinatra aterrizó en la Costa del Sol en jet privado acompañado de sus guardaespaldas. Además, el cantante se alojó en el Hotel Pez Espada, uno de los grandes símbolos del turismo de lujo de la época en Torremolinos, por el que habían pasado ya numerosas personalidades del cine, la literatura y la aristocracia.

Un hotel histórico y el inicio del incidente en La Parrilla

Tanto es así que en sus 70 años de historia, este hotel ha acogido a personalidades como la princesa Soraya de Irán, Elizabeth Taylor, Sofía Loren, Sean Connery, Charlton Heston y Orson Welles, entre otros.

Visita al Hotel Pez Espada, de Torremolinos. / .

La fotografía que desencadenó la pelea

El incidente de Frank Sinatra se produjo en La Parrilla del hotel, donde el actor asistía a un espectáculo musical en el que también coincidió con la actriz cubana Ondina Cañibano.

En un momento de la noche, un fotógrafo que estaba compinchado con la actriz captó una imagen de Sinatra y Cañibano juntos, con la que la intérprete cubana buscaba realizar un montaje.

Tras percatarse Sinatra de la situación, comenzó el altercado: mientras su guardaespaldas le quitaba el carrete y la cámara al fotógrafo, Ondina Cañibano le lanzó una copa al cantante y se produjo un forcejeo.

Puñetazos o empujones y el escupitajo al retrato de Franco

Mientras algunas versiones sostienen que la situación derivó en puñetazos, otras aseguran que no fueron más que empujones y forcejeos, una incógnita que no despejan por completo los documentos publicados por el Archivo Histórico Provincial de Málaga.

Sale a la luz un nuevo informe policial sobre la multa a Sinatra en 1964 en Torremolinos / .

Lo que sí se conoce es que, tras la pelea, Sinatra fue conducido al despacho del director del hotel, Robert Aletti, que intentó calmarlo. Sin embargo, al ver un retrato del dictador Francisco Franco colgado en la pared, el cantante reaccionó con insultos y le escupió.

La intervención policial y la negativa de Sinatra a declarar

Fue entonces cuando se avisó al jefe de Seguridad, que a su vez informó al comisario de Málaga, Eugenio Barranco, que envió a la policía armada al hotel.

Al día siguiente, los agentes intentaron tomarle declaración a Sinatra, pero el cantante se negó a hablar con la Policía y se encerró en su habitación.

Asimismo, intentó hacer uso de sus contactos en la embajada de Estados Unidos en Madrid y de la Secretaría de Estado en Washington para arreglar la situación.

La detención, la multa y la orden de abandonar España

Durante ese momento de tensión entre los agentes y Sinatra, el cantante llegó a decir que se le estaba tratando "como a un criminal", tras lo que comparó a la policía española con la Gestapo.

Finalmente, los agentes lo arrestaron y trasladaron a dependencias policiales, donde le impusieron una sanción por "alteración del orden público con su conducta en la sala de fiestas del Hotel Pez Espada en Torremolinos", tal y como muestra la nota oficial del Gobierno Civil.

El acuerdo para terminar el rodaje y la frase con la que se marchó

Además, en el texto consta como causa el "no prestar la debida obediencia a los funcionarios de policía". Por todo ello, se le impuso una multa de 25.000 pesetas por desacato a la autoridad la obligación de abandonar el país.

Antes de dejar España, el jefe de producción de la película, Eduardo García Maroto, consiguió pactar con el comisario que el actor pudiera terminar algunas escenas pendientes en "tres o cuatro días", tras lo que el cantante dejó España hacia los Estados Unidos, momento en el que aseguró: "Nunca volveré a ese maldito país".

La reacción pública y el telegrama a Franco

La sanción a Sinatra tuvo una "buena acogida entre el público", tal y como muestran los documentos policiales, no tanto por el incidente en sí, sino por "el clima de fobia que contra todo lo norteamericano reinaba en aquellos días", en plena época franquista.

En ese contexto también se sitúa el telegrama que Sinatra envió a Franco, en el que le aseguraba: "Felicidades en el veinticinco aniversario de su benevolente régimen. Muérase".

El actor estadounidense Frank Sinatra (c) llega al aeropuerto de Barajas, procedente de Málaga, para tomar un avión con destino a Nueva York / EFE

Pero, a pesar de su promesa de no volver a España, Frank Sinatra acabó volviendo al país para actuar en el Santiago Bernabéu en 1986 y en A Coruña y Barcelona en 1992 con conciertos en A Coruña y Barcelona.