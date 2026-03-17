La Diputación llevará al pleno la recuperación del AVE Málaga-Madrid y compensaciones económicas

La recuperación de la alta velocidad directa entre Málaga y Madrid irán a debate en el pleno de la Diputación, que se celebra este miércoles.

Así, las mociones urgentes de PP y Vox versarán sobre la situación de la conexión directa del AVE. En concreto, el vicepresidente de la Diputación y portavoz del grupo provincial PP, Cristóbal Ortega, ha incidido en que el retraso en las actuaciones "ha generado una enorme preocupación en los sectores estratégicos de la economía provincial", especialmente en el sector turístico: “Se están generando graves consecuencias económicas en uno de los momentos más importantes en el calendario malagueño”.

También ha dicho que “las máquinas están trabajando”, pero, a su juicio, lo hacen “a un ritmo por debajo de lo que necesita la provincia” y ha aludido a las declaraciones del presidente de Adif, que “no trajo buenas noticias y lo que sí informó es que mínimo hasta final de abril no empezarán a circular los trenes y con total normalidad hasta finales de año”, lo que ha tachado de “auténtica barbaridad, condena a la provincia, un castigo más del Gobierno de Sánchez y Montero a nuestra provincia, a nuestra economía y al desarrollo y al futuro de Málaga”.

En la moción, entre otros puntos, el PP insta al Ejecutivo a adoptar “todas las medidas necesarias para acelerar los trabajos y restablecer lo antes posible la conexión directa del AVE” con “todas las garantías de seguridad para los pasajeros pero también para los trabajadores”.

Consecuencias económicas y laborales

Asimismo, piden que el Gobierno “informe de manera transparente y periódica de las circunstancias de los trabajos y sobre todo los plazos previstos”, así como un plan integral de inversiones en infraestructura ferroviaria, que se refuercen inversiones, y un correcto mantenimiento, entre otras.

Por su parte, el portavoz del grupo provincial de Vox, Antonio Luna, ha incidido en que la moción de su grupo reclama la adopción “inmediata de medidas urgentes” de compensación para los sectores económicos afectados y ha reiterado que la situación “está causando un grave perjuicio económico, turístico y laboral a la provincia”.

Luna ha dicho, tras conocerse los nuevos plazos, que “los malagueños están indignados porque este Gobierno les ha traicionado”. “Cuatro plazos incumplidos, cuatro mentiras, cuatro veces que este Gobierno ha engañado a los malagueños y finalmente les ha traicionado dejándoles toda Semana Santa sin conexión de alta velocidad”. “Los daños son irreparables”, ha apostillado.

Ha agregado que son “más de 1.300 millones de euros perdidos, más de 1.300 empleos destruidos, 1.300 familias que no van a tener un empleo esta Semana Santa y todo por la negligencia política de un gobierno que parece empeñado en asfixiar a la provincia”, ha criticado.

“El Gobierno ha abandonado a los trabajadores, ha fallado también a los autónomos y a empresas, les ha castigado con un desprecio absoluto que no se merecen”, ha avisado y ha preguntado que “¿Cuántos empleos tiene que destruir este Gobierno para que alguien asuma la responsabilidad? ¿Cuántos empresarios o autónomos tienen que acabar en la ruina para que alguien dimita?”.

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Por lo tanto, Vox exige “compensaciones urgentes y beneficios fiscales para todo el sector afectado” y también la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, a quienes considera responsables “de esta negligencia política histórica con la que han traicionado a los malagueños”.