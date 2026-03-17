La economía de Málaga recorta en tres décimas su previsión de crecimiento del PIB por la crisis del AVE y la guerra en Oriente Medio

La economía de Málaga podría ver reducida su perspectiva de crecimiento para este 2026 en tres décimas del PIB debido al impacto que está suponendo, de momento, la falta de conexión ferroviaria directa de alta velocidad (que se prolongará hasta más allá de la Semana Santa) y la actual incertidumbre geopolítica internacional derivado de la guerra en Irán y la escalada bélica en Oriente Medio. Así lo ha expuesto este martes el Colegio de Economistas de Málaga, que cree que las previsionse inciales que se manejaban para la provincia (una subida de PIB del 2,5%) se quedarían, en las actuales circunstancias, en un 2,2%, lo que podría condicionar a la baja aspectos como el nivel de actividad o el de creación de empleo.

Los economistas malagueños invitan, en todo caso, invitan a ser "moderadamente optimistas" pese al complicado contexcto nacional (desde la crisis de la alta velocidad a la ausencia de Prespuestos Generales del Estado) e internacional (los aranceles de Estados Unidos o el conflicto en Oriente) destacando que que la provincia de Málaga cuenta con una economía "madura" y que mantiene un perfil de actividad "claramente más dinámico" que Andalucía, España y el entorno europeo, consolidándose como uno de los "principales motores de crecimiento" del sur de Europa.

"Podemos ser optimstas porque este escenario nos ha pillado en un momento de fortaleza: si esto hubiera ocurrido en una Málaga deprimida económicamente hubiera sido algo peor. Los datos hablan de una economía madura y fuerte, pero en un entorno inestable", ha comentado en la presentación del Barómetro Económico el decano del Colegio de Economistas, Manuel Méndez, acompañado del vicedecano, Antonio Pedraza, y el responsable de estudios, Javier Font.

Según Méndez, esta situación "claramente va a afectar a la economía de la provincia y, especialmente, por la cercanía de la Semana Santa" y se dejará notar tanto en una reducción de las expectativas iniciales de incremento del PIB y de la cifra de empleo.

Los economistas creen así que el empleo en Málaga podría, a corto plazo, crecer en menor medida que en años anteriores o incluso estancarse. Para Méndez, en la hipótesis de que la incertidumbre en torno al AVE se prolongara conforme se acerca el verano, podría haber además "riesgo de destrucción" de empleo.

Por eso, y pese a que Málaga cuenta actualmente en su dinámica de crecimiento con un "diferencial competitivo claro" frente a Andalucía, España y la Eurozona", el Colegio llama a la cautela "ante los nuevos acontecimientos" en el entorno internacional y en "como afectarán sobre todo a la inflación".

El acto, celebrado en esta ocasión en el Ayuntamiento de Málaga con motivo de la edición número 50 del Barómetro, ha estado encabezado por el alcalde, Francisco de la Torre.

Los representantes del Colegio han lamentado que el retraso anunciado por Adif para restablecer el trayecto directo de alta velocidad desde Madrid a Málaga vaya a afectar a la Semana Santa, a la que consideran, turísticamente, una de las grandes citas del año para el sector turístico malagueño.

"La Semana Santa ya la hemos perdido. Lo probable es que el turismo baje, y eso a nosotros nos da en la línea de flotación porque tenemos una economía de servicios. Necesitamos el turismo para crecer", ha reconocido el vicedecano, Antonio Pedraza.

Expectativas del turismo

No obstante, los economistas creen que no hay motivos para ser "demasiado pesimistas", porque a España (y también, claro está, Málaga) se la considera un destino "aislado" de la actual situación de conflicto en Oriente Medio, lo que podría provocar que la Costa del Sol se convirtiera en receptora de turistas que, en otras circunstancias, viajarían a esa zona o incluso a Turquía y que ahora, por razones obvias, piensa en elegir otros destinos.

La clave, según Pedraza, también estará en el comportamiento del gasto de los hogares. Lo previsible es que la inflación suba en estos próximos meses arrastrada por el incremento del precio del petróleo, lo que mermará el poder adquisitivo de las familias y, quizá, sus expectativas de viajes vacacionales.

"Habrá que ver lo que nuestros proveedores turísticos: Francia, Alemania, Reino Unido, Italia.. ellos suelen tener más niveles de ahorro que los hogares españoles", ha reflexionado el vicedecano del Colegio.

Turistas en el centro de Málaga. / Álex Zea

Por su parte, Javier Font ha resaltado el crecimiento "robusto" que viene presentando la economía malagueña, lo que permite ser "moderadamente optimista" de cara a esta época de "nubarrones" que ha suscitado la crisis del AVE y la guerra de Irán.

"Dentro de este contexto, las cifras de Málaga son buenas. Tenemos más oxígeno para aguantar debajo del agua durante este tiempo, que esperemos que sea lo más corto posible, aunque impacto económico me temo que va a haber", ha apuntado.

Vivienda, infraestructuras y tamaño de las empresas

Los economistas también se han vuelto a referir a los grandes desafíos que sigue teniendo Málaga y al que han venido haciendo referencia en anteriores informes: la escalada del precio de la vivienda (que achacan a un problema de falta de oferta por las largas tramitaciones urbanísticas), la falta de inversiones en infrestructuras viarias e hídricas (autovías, desaladoras, etc) y la necesidad de que las empresas malagueñas ganen dimensión (Málaga crean muchas sociedades pero casi todas son micrpymes).

"Necesitamos empresas más sólidas, con más tamaño para aguantar esos vaivenes. Al final, una empresa fuerte, ante una incertidumbre económica, sobrevive mejor que una pequeña", ha expuesto Font.

Evolución del PIB en los últimos años

El Colegio recuerda que, en cuanto a la actividad económica, Málaga ha liderado el crecimiento del PIB en los últimos ejercicios: en 2022 registró un 8,5% (Andalucía un 5,3% y España un 6,2%), en 2023 un 3,6% (Andalucía 2,5%-España 2,7%), en 2024 un 4,4% (Andalucía 3,6%-España 3,1%) y en 2025 un 3,7% (Andalucía 3,0%-España 2,9%).

A nivel internacional, el crecimiento provincial supera también ampliamente al de la Zona Euro (1,4%) y Alemania (0,2%), confirmando un "diferencial estructural positivo".

En el análisis del mercado laboral, Málaga muestra el mayor dinamismo en empleo tanto en la evolución de ocupados, activos y afiliación a la Seguridad Social.

"El paro desciende, aunque a menor ritmo que Andalucía y España. Como conclusión podemos decir que existe una fuerte creación de empleo acompañada de atracción de población activa", han comentado.