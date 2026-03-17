Expertos debaten en Málaga el futuro de los psicodélicos en el tratamiento de la salud mental

La palabra psicodélicos puede provocar un temor o estigma asociado a las drogas ilícitas, pero su uso científico/terapéutico es ya una realidad y el uso de nuevos psicofármacos está cada vez más cerca. El próximo 20 de marzo, el Centro Asistencial San Juan de Dios acogerá unas mini jornadas con la participación de diversos especialistas, que pretenden mostrar el tratamiento de los psicodélicos en el tratamiento de la salud mental. Estas jornadas, que son gratuitas y dirigidas tanto a profesionales de la salud mental como al público general interesado en conocer estos avances, pretenden abarcar un campo que está experimentando un crecimiento notable en la investigación científica a nivel internacional.

En los últimos años, la medicina asistida con psicodélicos ha pasado de ser un campo experimental a posicionarse como la gran frontera de la salud mental contemporánea. Tras la consolidación de la ketamina como fármaco ya autorizado y con resultados probados en el tratamiento de la depresión, nos encontramos a las puertas de una regulación histórica para sustancias como la MDMA (éxtasis), la psilocibina (el principio activo de los llamados "hongos mágicos") y la LSD, que se encuentran en Fase III de ensayo clínico para el tratamiento del Trastorno de Estrés Postraumático (MDMA), depresión mayor y resistente (psilocibina y LSD) y ansiedad generalizada (LSD).

Otras sustancias psicodélicas como la DMT o 5-MeO-DMT están igualmente en fases avanzadas (II y IIb). Con el objetivo de analizar este cambio, estas jornadas donde expertos de reconocido prestigio internacional y especialistas en la materia de la Clínica Synaptica de Barcelona y de la Universidad de São PauloRiberao Preto (Brasil), desglosarán la evidencia clínica y el futuro médico de estos compuestos en el abordaje de los problemas de salud mental.

Mini Jornadas Psicodélicos y Salud Mental / Fuertedélica

Renacimiento psicodélico

Los psicodélicos han tenido la reputación de ser utilizados con fines recreativos y estigmatizados a lo largo de los años. Lo que muchos especialistas en el campo llaman un "renacimiento psicodélico" ha tenido lugar en la última década debido al interés de la comunidad científica, la industria farmacéutica y la neurociencia. Se están examinando en ensayos clínicos avanzados sustancias como la MDMA, el LSD o la psilocibina debido a su posible uso terapéutico. Además, en el evento participará el doctor e investigador José Carlos Bouso, que suma 30 años de investigación sobre estos tratamientos y que afirma que estas sustancias "se están perfilando como una nueva vía terapéutica para abordar problemas como la depresión, la ansiedad o el trastorno de estrés postraumático".

"Que una sustancia se haya utilizado de forma recreativa no significa que no tenga propiedades médicas", subraya Bouso. Ejemplo de ello es la ketamina, que ya se utiliza en entornos clínicos controlados para tratar la depresión. Otras sustancias como la psilocibina o la MDMA están en fase previa a su posible aprobación como medicamentos. Sin embargo, los expertos insisten en que su uso debe limitarse estrictamente al ámbito médico, bajo supervisión profesional, debido a los riesgos asociados a un consumo no controlado.

“Estamos ante tratamientos que probablemente estarán disponibles en un futuro cercano, y es importante que tanto profesionales como pacientes tengan información fiable”, señala Bouso. Respecto a la regulación, España se encuentra sujeta a los acuerdos internacionales que habilitan el empleo médico y científico de estas sustancias, pero su venta sigue estando prohibida fuera de esos contextos. Los organismos reguladores internacionales determinarán si se aprueban nuevos tratamientos, lo que podría suceder en los próximos años.

José Carlos Bouso / Fuertedélica

Con iniciativas como esta, Málaga se suma al debate internacional sobre nuevas estrategias para abordar los problemas de salud mental, una realidad cada vez más presente en la sociedad actual.