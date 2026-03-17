Luz verde a la constitución de una Comisión territorial que impulse el plan de acción de seis foros de alcaldes celebrados entre 2024 y 2025

La Fundación CIEDES ha presentado hoy, bajo el título ‘Málaga Metrópolis Global. Hacia una Agenda Estratégica Metropolitana’, las conclusiones de los trabajos realizados en los seis foros de alcaldes y alcaldesas celebrados a lo largo de 2024 y 2025, unos foros que han permitido avanzar en el diagnóstico, las prioridades y las acciones conjuntas a poner en marcha dentro del espacio metropolitano en materias como Agua; Vivienda y suelo; Movilidad; Energía, industria y residuos; Salud e infraestructuras verdes y azules; y Educación y formación.

De esta forma, la agenda estratégica metropolitana ha quedado aprobada por los municipios con el respaldado por los cuatro niveles de la administración (Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Subdelegación del Gobierno) y los patronos de la fundación CIEDES. El documento sitúa la metropolización de Málaga dentro del contexto internacional y de los marcos estratégicos y territoriales, define el espacio metropolitano y su visión para un futuro sostenible y recoge los principales resultados de los seis foros temáticos celebrados (desde diagnósticos de situación, retos y objetivos a 2030 hasta el plan de actuación y los proyectos clave a impulsar).

El acto de presentación, que ha tenido lugar en la Diputación Provincial, ha sido presidido por su presidente, Francisco Salado, junto al alcalde de Málaga y presidente de la Fundación CIEDES, Francisco de la Torre; la delegada provincial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Málaga, M.ª Rosa Morales; y el secretario adjunto de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, Nicolás Marugán. “Ahora es el momento de pasar de la planificación a la ejecución de los proyectos y actuaciones”, ha afirmado Salado.

El foro está constituido de forma permanente por alcaldes y representantes de 38 municipios que conforman el espacio Málaga Metrópolis Global y que suponen una población total de 1,6 millones de habitantes, es decir, el 90% del total poblacional de la provincia. Si bien, es de geometría variable, y según la temática y funcionalidad territorial que se aborda han estado presentes en este proceso hasta 43 municipios. En concreto, estos municipios permanentes son: Algarrobo, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Almogía, Álora, Antequera, Ardales; Benahavís, Benalmádena, Carratraca, Cártama, Casabermeja, Casarabonela, Casares, Coín, Colmenar, Comares, Estepona, Fuengirola, Guaro, Istán, Macharaviaya, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Monda, Nerja, Ojén, Pizarra, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Torrox, Totalán, Valle de Abdalajís, Vélez-Málaga y Villanueva de la Concepción.

Durante el encuentro, se ha aprobado la constitución de una Comisión Territorial, una herramienta permanente que formará parte de la estructura institucional de CIEDES, y que pretende ser la herramienta operativa para impulsar y gestionar el plan de acción, con un liderazgo compartido de los gobiernos locales, las administraciones y los actores privados y sociales. Estará presidida por siete ayuntamientos y contará con cuatro vocales, representantes de las administraciones territoriales (Ayuntamiento de Málaga, la Diputación provincial, la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno; así como con dos vocales patronos de CIEDES (uno de carácter público-social y otro de naturaleza privada).

El mandato tendrá una duración de dos años y presentará sus resultados anualmente en el marco del Congreso Greencities, con el apoyo de comisarios/as que serán nombrados por la Comisión para acelerar la implantación de los proyectos más estratégicos y coordinar todas las actuaciones en cada temática.

En lo que respecta a los patronos, se ha acordado que el representante público-social sea la Cámara de Comercio y que el representante del ámbito privado sea la Fundación Bancaria Unicaja. En lo relativo a los ayuntamientos, los 38 municipios se han clasificado en cuatro grupos por tamaño poblacional y posteriormente se han ordenado por orden alfabético. De esta manera, el Grupo 1, integrado por municipios con más de 50.000 habitantes representa el 69% de los habitantes y tiene 3 representantes; el Grupo 2, entre 20.000 y 50.000 habitantes, representa el 21% y tiene 2 representantes; el Grupo 3, entre 3.000 y 20.000 habitantes, supone el 8% de la población y tiene un representante; y el Grupo 4, con menos de 3.000 habitantes, supone el 2%, y tiene también un representante. De esta manera, siguiendo el orden alfabético, la Comisión Territorial contará con los alcaldes y alcaldesas de: Benalmádena, Fuengirola y Estepona (Grupo 1); Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande (Grupo 2); Algarrobo (Grupo 3); y Ardales (grupo 4).

En cuanto a los Espacios Ciudadanos, liderados por patronos de CIEDES y actores de la sociedad civil, propondrán e implementarán acciones específicas que ayuden a construir la red o ecosistema de actores públicos y privados metropolitanos.