El Gobierno defiende que el retraso del AVE en Málaga responde a motivos de seguridad

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha defendido que la ampliación del plazo de los trabajos de reparación del talud de Álora por parte de Adif responde a criterios de seguridad y a una incidencia técnica detectada durante la ejecución de la obra, al tiempo que ha rechazado las críticas políticas por el retraso en la recuperación de la conexión ferroviaria.

Salas ha señalado que la ampliación del calendario “no es una buena noticia”, aunque ha recalcado que “por encima de todo está la seguridad de los trabajadores que reparan la zona y la seguridad de los viajeros”. En este sentido, ha recordado que se trata de “un contratiempo motivado por una fuerza mayor, por una circunstancia meteorológica sin precedentes en nuestra provincia como fue el tren de borrascas”, que provocó que “un monte se abalanzara sobre la vía del tren derribando un muro de hormigón”.

Problemas en la infraestructura

Según ha explicado, una vez iniciadas las actuaciones en la zona, los trabajos permitieron detectar nuevos problemas estructurales en la parte de la infraestructura que aún seguía en pie. “Cuando se han empezado los trabajos por parte de Adif y se lleva ya un tiempo, se ha visto que la parte del muro que todavía permanecía en pie está fisurada, por lo tanto hay que echarlo abajo y reconstruirlo. De ahí que se aumente el plazo de trabajo”, ha afirmado.

El subdelegado ha insistido en que Adif mantiene desplegados todos los recursos posibles para acelerar la recuperación de la línea. “Evidentemente Adif está trabajando con la mayor cantidad de medios técnicos, 24 horas al día”, ha asegurado, subrayando que el retraso obedece a “una circunstancia técnica” que ha derivado en “este aumento del plazo previsto a priori en principio, una cosa totalmente lógica en cualquier obra de reconstrucción”.

Salas también ha cargado contra las críticas del Partido Popular, a cuyos representantes en la provincia ha acusado de buscar rentabilidad política con esta situación. En concreto, ha afirmado que “buscar motivaciones de agravio para obtener un rédito político es propio de carroñeros políticos” y ha criticado a “los representantes institucionales del Partido Popular que tenemos en la provincia de Málaga” por el tono de sus declaraciones.

Además, ha respondido directamente al presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, al asegurar que “tiene gracia” que pida dimisiones cuando, según ha dicho, “ha devuelto una ayuda de 2,6 millones de euros otorgada por el Gobierno de España para mejorar el destino turístico de Málaga porque ha sido incompetente para gestionar esa ayuda”. Salas ha añadido que por este asunto “nadie le ha exigido responsabilidades ni él las ha asumido ni las va a asumir”.

Pese al escenario abierto por la interrupción ferroviaria, el subdelegado ha asegurado que el Gobierno mantiene la confianza en el comportamiento del sector turístico en las próximas semanas. “Seguimos confiando en que la temporada turística de Semana Santa sea buena para Málaga”, ha señalado.

En ese contexto, ha pedido colaboración institucional para amortiguar el impacto sobre el destino y ha reclamado implicación a las administraciones turísticas. “Necesitamos que todos los actores del sector, especialmente las administraciones gestoras del turismo, como la Junta de Andalucía, de Moreno Bonilla, y la Diputación de Salado, colaboren en lugar de dedicarse al frentismo político con el Gobierno de España”, ha manifestado.

Salas ha defendido además la actuación del Ejecutivo central ante esta crisis y ha asegurado que “el Gobierno de España siempre colabora con otras administraciones ante las adversidades”, algo que, a su juicio, quedó demostrado con el tren de borrascas y con la posterior tramitación de ayudas. Frente a ello, ha acusado a las instituciones gobernadas por el PP de “dedicarse a la confrontación en lugar de aportar soluciones para que el turismo no se resienta”.

Para reforzar su argumento, el subdelegado ha apelado a los últimos datos turísticos oficiales de la provincia en un periodo en el que tampoco existía conexión directa completa por alta velocidad con Madrid. Así, ha recordado que en enero de 2026, respecto a enero de 2025, se registró “un incremento del 8,21% en el número de viajeros nacionales” y “un incremento del 22,68% del número de pernoctaciones de viajeros nacionales”.

Según ha precisado, esos datos corresponden a “un mes en el que la conexión de AVE no era directa durante algo más de un tercio del mes de enero, desde el 18 de enero”, fecha en la que se produjo el accidente en Adamuz. Por ello, ha insistido en que los datos del Instituto Nacional de Estadística evidencian que, pese a las dificultades de conectividad, la actividad turística mantuvo un comportamiento positivo en la provincia.