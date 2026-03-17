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Inpavi reparte en Málaga 15.000 kilos de alimentos a 930 personas

La ONG Integración para la Vida también distribuyó, en su sede de La Corta, más de 6.000 prendas a familias en riesgo de exclusión social

Reparto de alimentos en Inpavi Málaga

Reparto de alimentos en Inpavi Málaga / l.o.

La Opinión

Málaga

La ONG Integración para la Vida (Inpavi) Málaga repartió el sábado 14 en su sede de La Corta cerca de 15.000 kilos de alimentos y más de 6.000 prendas de vestir para 930 personas en riesgo de exclusión social o situación de pobreza, informa en una nota.

De este modo, Inpavi da respuesta a la alta demanda de familias que necesitan ayuda para llenar la cesta de la compra, debido al encarecimiento de los precios, y la situación de crisis en la que viven.

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Para organizar la logística, la ONG malagueña contó con la ayuda de 130 voluntarios que estuvieron involucrados toda la semana. El reparto se hizo en dos turnos.

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