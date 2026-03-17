Solidaridad
Inpavi reparte en Málaga 15.000 kilos de alimentos a 930 personas
La ONG Integración para la Vida también distribuyó, en su sede de La Corta, más de 6.000 prendas a familias en riesgo de exclusión social
Málaga
La ONG Integración para la Vida (Inpavi) Málaga repartió el sábado 14 en su sede de La Corta cerca de 15.000 kilos de alimentos y más de 6.000 prendas de vestir para 930 personas en riesgo de exclusión social o situación de pobreza, informa en una nota.
De este modo, Inpavi da respuesta a la alta demanda de familias que necesitan ayuda para llenar la cesta de la compra, debido al encarecimiento de los precios, y la situación de crisis en la que viven.
Para organizar la logística, la ONG malagueña contó con la ayuda de 130 voluntarios que estuvieron involucrados toda la semana. El reparto se hizo en dos turnos.
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