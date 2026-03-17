La Junta cifra en "decenas de millones" las pérdidas en Málaga por la falta de AVE

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha alertado este martes del fuerte impacto económico y laboral que, a su juicio, está provocando la falta de trenes en Málaga a las puertas de la Semana Santa: "Las pérdidas se calculan ya por decenas de millones, el turismo va a sufrir un varapalo de cara a los próximos días", ha asegurado.

Bernal ha vinculado esta situación a la necesidad de ofrecer seguridad y certidumbre a los viajeros y ha lamentado el efecto que la crisis ferroviaria puede tener sobre un momento clave para el sector turístico andaluz. “La industria del turismo es la industria de la felicidad”, ha dicho, antes de añadir que también “es la industria de la seguridad y de la confianza”.

En este sentido, ha cargado contra la gestión del Ejecutivo central y ha sostenido que "lo que está haciendo el Gobierno de España es precisamente lo contrario". Según ha explicado, al accidente ferroviario registrado en Adamuz se han sumado las consecuencias del tren de borrascas, que ha empeorado las comunicaciones tanto por ferrocarril como por carretera. “Todo eso ha hecho que digamos que esto se haya convertido en una tormenta perfecta”, ha afirmado.

El consejero ha insistido en que la situación actual no responde solo a hechos excepcionales, sino a un problema estructural en el mantenimiento de las infraestructuras. “No tenemos seguridad, no tenemos confianza”, ha señalado, al tiempo que ha denunciado “una falta de diligencia absoluta por parte del gobierno central en el mantenimiento de unas infraestructuras que son de su competencia”.

En Álora, el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, visita los trabajos de recuperación de la línea de alta velocidad afectada por un desprendimiento de tierras a causa de la última borrasca / Álex Zea

Bernal también ha cuestionado la información trasladada por el Gobierno sobre la recuperación del servicio ferroviario: “Esperamos que obviamente el gobierno nos diga la verdad y no nos está diciendo la verdad”, ha manifestado.

En la misma línea, ha criticado la sucesión de anuncios sobre plazos de restablecimiento de la conexión: “Estamos teniendo fechas que se van sucediendo una detrás de otra con ninguna rigurosidad” y con “una falta de empatía con respecto a la población andaluza y sobre todo a la industria turística que necesita certidumbres para poder planificar una temporada, que para nosotros es crucial”.

Para el titular de Turismo, la afectación llega en el peor momento del calendario para el sector. “Cuando hablamos de la Semana Santa, estamos hablando de la puerta de entrada al turismo y a la temporada turística”, ha subrayado, recordando además el peso específico de la Costa del Sol dentro del mapa turístico andaluz y nacional.

Alcance económico y de empleo

Sobre el alcance económico de esta crisis, Bernal ha indicado que las pérdidas comunicadas por el sector entre el 18 de enero y el 23 de marzo, fecha que ha definido como “la enésima fecha que nos había dado ya el Ministerio de Fomento”, se estimaban en “más de 300 millones de euros”.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por las consecuencias sobre el mercado laboral en la provincia. “Me preocupa obviamente esta afectación tan importante a la economía y las pérdidas producen a su vez también efectos muy importantes en el empleo”, ha afirmado. En ese contexto, ha recordado que en la Costa del Sol y en la provincia hay “una media de unos 30.000 trabajadores turísticos” y que esas plantillas se refuerzan al inicio de la temporada media y alta en “aproximadamente un 20% más”.

Bernal ha advertido de que esas incorporaciones podrían verse comprometidas. “Ya los empresarios han dicho que tienen serias dudas de que estas incorporaciones se vayan a producir”, ha señalado. Además, ha apuntado que “Irio, ya ha anunciado un erte para 40 y pico 50 personas de la plantilla de Málaga”, por lo que, en su opinión, “los efectos son muy importantes”.

Por todo ello, el consejero ha calificado el momento actual como “una de las peores crisis de conectividad” y ha advertido de que tendrá consecuencias directas sobre “nuestra industria fundamental, que es el turismo y el empleo que el turismo conlleva también en nuestra región”.

Finalmente, Bernal ha reclamado una respuesta urgente por parte del Ejecutivo central. “Yo le pido al gobierno de la señora Montero y del señor Sánchez que pongan todo de su parte para que efectivamente este despropósito se resuelva a la mayor brevedad”, ha concluido.

El PP pide la dimisión de Puente

Por otro lado, el PP ha solicitado este martes la dimisión "inmediata" del ministro de Transportes, Óscar Puente, por la interrupción de la conexión ferroviaria directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid y ha denunciado que el desastre del AVE "no es un episodio aislado, sino el último capítulo" del plan de Sánchez y del PSOE para aislar y castigar a esta provincia.

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha asegurado que Puentes ha "demostrado con creces" su incapacidad para estar al frente de Transportes y ha instado a la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a "alzar la voz para exigir que no se pisoteen los intereses de esta provincia".