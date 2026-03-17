La Junta reprocha al Gobierno que no haya hecho "ninguna llamada" para informar sobre el AVE

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha reprochado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que no que haya hecho "ninguna llamada" para informar sobre la recuperación del servicio de alta velocidad desde Málaga.

Díaz también ha cargado contra el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, al que ha afeado que estuviera este lunes en la capital malagueña para informar de que "como mínimo" el restablecimiento de la conexión no será antes de la última semana de abril sin antes ponerse en contacto con el Ejecutivo autonómico.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, Díaz ha apuntado que "sería lo normal que alguien del Gobierno se pusiera en contacto con el Gobierno de la Junta de Andalucía", en alusión a que ella misma estaba el lunes en Málaga y no pudo reunirse con el presidente de Adif.

"Es una falta de consideración tremenda", ha espetado la consejera, que ha recordado que el talud que se está ahora reparando se desplomó el pasado 4 de febrero. "Desde entonces no sabemos si se ha actuado con la celeridad necesaria", ha señalado.

"La noticia que ha dado el presidente de Adif es desoladora, un jarro de agua fría. Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía vamos a actuar para saber por qué no se ha actuado con celeridad", ha manifestado la titular andaluza.

¿Por qué no hay tren?

Según el presidente de Adif, no se puede reabrir la línea todavía porque, tras revisar los muros dañados y la vía, se ha comprobado que no hay seguridad suficiente para restablecer la circulación.

Ha explicado que el muro colapsado en Álora obliga ahora a una actuación más profunda: demoler completamente los muros afectados, estabilizar el talud y sustituir el aparato de vía dañado. Por eso, la fecha prevista del 23 de marzo ya no es viable y la reapertura total se retrasa, en principio, hasta finales de abril.