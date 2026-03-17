Málaga afronta la Semana Santa sin AVE y sin un plan especial de transporte

Sin AVE ni plan especial de cara a Semana Santa a falta de una semana. Así es el panorama ferroviario en Málaga.

Este lunes Adif comunicó que finalmente no se va a recuperar la conexión directa con Madrid este 23 de marzo, sino que será hasta finales de abril. Esto deja a Málaga incomunicada durante la Semana Mayor, lo que supone pérdidas millonarias para el sector hostelero y hotelero. Un caos ferroviario para los miles de usuarios que tenían previsto viajar desde la capital española a Málaga durante esas fechas.

Renfe tiene programados hasta Antequera, punto máximo al que llega la alta velocidad, un total de 17 trenes para el Viernes de Dolores, Sábado de Pasión y Domingo de Ramos. Todos los años la compañía lanza su plan especial, aumentando las plazas en sus trenes AVE, Avlo, Larga Distancia y Media Distancia. Pero, por ahora la compañía lanzando aún este servicio, a falta de diez días de que comience la festividad.

Cómo ir a Madrid con Renfe

A falta de conexiones directas, Renfe si mantiene su Plan Alternativo de Transporte que incluye un traslado por carretera entre Antequera y Málaga para paliar las molestias causadas por el corte en la línea a causa del desprendimiento de un muro de contención.

Es decir, un viaje con destino a Madrid se haría de la siguiente manera. Desde Málaga a Antequera será en autobús y una vez en Antequera se podrá continuar el resto del trayecto en AVE. Y a la inversa si el viaje es desde Madrid con destino a Málaga.

Más servicios diarios con conexión Algeciras

Este plan especial de transporte por carretera ofrecerá desde la citada fecha un total de seis servicios diarios Antequera AV-Algeciras, tres por sentido, con paradas intermedias únicas en Antequera Santa Ana, Ronda y San Roque La Línea.

Además, ofrecerá cuatro servicios Antequera AV-Algenciras, dos por sentido, con paradas en todas las estaciones intermedias de Media Distancia convencional, en concreto, Antequera Santa Ana, Bobadilla, Campillos, Almargen C. Real, Setenil, Ronda, Arriate, Benaoján Montejaque, Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera, Gaucín, San Pablo, Jimena de la Frontera, Almoraima, San Roque La Línea y Los Barrios.

Este servicio alternativo se mantiene para garantizar la movilidad tras las afecciones del temporal en la infraestructura, por lo que se mantendrá hasta la finalización de los trabajos en la vía. Por ahora Ouigo e Iryo seguirán sin planes alternativos, pero operan con normalidad hasta Córdoba o Sevilla.