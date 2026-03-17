Málaga mueve ficha con el Guadalmedina y pide a la Junta un millón para redactar el proyecto que coserá la ciudad

El Guadalmedina, esa cicatriz que separa Málaga desde siempre, entra de nuevo en fase de avance. El Ayuntamiento ha dado un nuevo paso en uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de su hoja de ruta: la transformación del río en un espacio que deje de actuar como frontera y empiece a funcionar como nexo entre barrios. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes solicitar a la Junta de Andalucía una subvención directa y excepcional de un millón de euros para financiar la redacción de la primera fase del proyecto de integración urbana del cauce. La maniobra no es menor. Supone activar la siguiente pantalla administrativa mientras se termina de perfilar el anteproyecto del tramo comprendido entre el puente de Armiñán y la pasarela peatonal del Perchel, a la altura del museo MUCAC-Mayoristas. Es decir, el Ayuntamiento quiere ir ganando tiempo para que el salto del papel al proyecto técnico no vuelva a eternizarse.

La cantidad que reclama el Consistorio cubriría aproximadamente la mitad del presupuesto estimado para redactar esta primera fase, ha informado el Consistorio, centrada en las actuaciones sobre el cauce. Ahí se incluirán las medidas de adecuación hidráulica, la mejora de la conectividad transversal y la renaturalización del río, tres piezas que el Ayuntamiento considera inseparables si de verdad quiere integrar el Guadalmedina en la trama urbana.

La idea de fondo está clara: que el río pueda seguir cumpliendo su función hidráulica sin renunciar a convertirse en un espacio más amable, transitable y útil para la ciudad. O dicho de otra forma, que Málaga deje de mirar al Guadalmedina como un vacío y empiece a entenderlo como una oportunidad.

Del aval político al trámite que activa el proyecto

Este acuerdo municipal llega apenas seis días después de que el Consejo de Gobierno andaluz declarara de interés de la Comunidad Autónoma las actuaciones previstas para minimizar el riesgo de inundaciones en ese tramo del río. Aquel movimiento político abría la puerta a una mayor implicación de la Junta; este de ahora traduce ese respaldo en un trámite concreto: pedir el dinero para redactar el proyecto.

La intervención, según el planteamiento que ya maneja el Ayuntamiento, persigue una doble meta: reforzar la seguridad frente a avenidas en una zona densamente poblada y, al mismo tiempo, avanzar en la conversión del cauce en un corredor verde adaptado al nuevo escenario climático. Esa es la clave del relato institucional: menos riesgo, más ciudad.

Elisa Pérez de Siles, durante la rueda de prensa con los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de este martes. / Ayuntamiento de Málaga

Puentes-plaza para coser las dos orillas

Si hay una imagen que resume el plan Guadalmedina, esa es la de los puentes-plaza. El proyecto contempla, en distintas fases, la creación de estos espacios públicos sobre el cauce para mejorar la conexión entre ambas riberas y generar nuevas zonas de estancia y paseo. No se trata solo de cruzar de un lado a otro, sino de ganar ciudad allí donde durante décadas ha habido una fractura evidente.

En paralelo, la propuesta municipal dibuja un gran eje verde en el recorrido urbano del río. Según el avance del anteproyecto presentado por el Ayuntamiento, la operación aspira a generar más de 76.000 metros cuadrados de zonas verdes entre el propio cauce, el entorno y las cinco plazas-puente previstas.

Primero el cauce; después, los bulevares

La actuación no acaba en el lecho del río. En una fase posterior, el Ayuntamiento prevé desarrollar el proyecto constructivo para el soterramiento de los viales laterales, en concreto las avenidas de Fátima y el eje Pasillo de Santa Isabel-avenida de la Rosaleda, con el objetivo de crear dos grandes bulevares y mejorar la permeabilidad urbana entre ambas márgenes.

Ese es el dibujo final que persigue el Consistorio: un Guadalmedina que no sea una cicatriz, sino un eje conector; un río capaz de asumir su papel hidráulico, pero también de abrir espacio para el peatón, el arbolado y la vida urbana.

Porque en el fondo de este proyecto hay una idea que Málaga lleva años repitiendo sin rematar del todo: que el Guadalmedina deje de dividir la ciudad en dos. Ahora, al menos sobre el papel administrativo, el Ayuntamiento vuelve a mover ficha para intentar que esa promesa empiece a tomar forma.

La integración del Guadalmedina no se limita, por tanto, al cauce. La propuesta dibuja, por fases, una red de espacios públicos y plazas-puente para enlazar ambas márgenes entre Armiñán y Perchel. Después llegará otra de las actuaciones de mayor calado: el soterramiento de los viales laterales, de las avenidas de Fátima y del eje Pasillo de Santa Isabel-avenida de la Rosaleda para abrir paso a dos nuevos bulevares.

A todo ello se suma otra posibilidad que el Ayuntamiento analiza a propuesta de la Autoridad Portuaria: prolongar hasta el puerto los túneles previstos en el proyecto de integración urbana del Guadalmedina bajo las avenidas de Fátima y de la Rosaleda, de modo que el tráfico discurra soterrado junto a ambas márgenes del río. El Consistorio estudia esta alternativa con la intención de mejorar la movilidad y facilitar la canalización del tráfico de mercancías.