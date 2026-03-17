Hostelería
Los Marangós abre un nuevo restaurante en el Centro de Málaga situado en el local que ocupaba La Pachamama
El establecimiento tiene unos 70 metros cuadrados más terraza y está enclavado en la calle Beatas número 6
La enseña de hostelería Los Marangós, especializado en comida española, abrirá un nuevo establecimiento en las próximas semanas situado en el Centro de Málaga. La cadena malagueña, perteneciente al Grupo Marangós, se ha hecho con el local situado en la calle Beatas que hasta hace tres meses ocupaba el restaurante La Pachamama, conocido por su comida típica peruana.
El local tiene unos 70 metros cuadrados más terraza, y está enclavado en la calle Beatas 6, aunque su denominación será la de "Los Marangós. Plaza del Teatro" por su cercanía al citado espacio. La operación de traspaso del alquiler ha sido intermediado por la consultora inmobiliaria Eurobienes.
La enseña tiene ya establecimientos en la calle Álamos, Compañía, Luis de Velázquez, Sánchez Pastor, Beatas 23, Molina Lario, Niño de Guevara, Pedregalejo, plaza de Camas, plaza de la Merced y Rincón de la Victoria.
La oferta gastronómica de Los Marangós incluye paellas, tapas y platos de la cocina española, incluyendo opciones veganas y vegetarianas.
Trayectoria de Marangós
El Grupo Marangós fue creado por el empresario argentino Maximiliano Marangós, con una larga trayectoria en el segmento de la hostelería. En febrero de 2018 se instaló con su familia a Málaga, donde ha puesto en marcha esta cadena de restaurantes, entre otras actividades.
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