El PP llevará al Pleno de la Diputación la exención del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales

El Pleno de la Diputación de Málaga debatirá mañana la implantación de un régimen especial de exención del IVA para autónomos con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros, una moción urgente que ha presentado esta mañana el grupo provincial popular y que se suma a la moción socialista para la gestión del Patronato de Recaudación y que propone Con Málaga en defensa del campo andaluz frente al acuerdo con Mercosur.

La situación ferroviaria de Málaga, en vísperas de las pérdidas económicas devenidas por la demora en los trabajos de reapertura de la vía en Álora, tampoco pasarán desapercibidas. El PP insta al Ejecutivo a adoptar "todas las medidas necesarias para acelerar los trabajos y restablecer lo antes posible la conexión directa" con "todas las garantías de seguridad". Además, pide que se elabore un informe "de manera transparente y periódica" de las circunstancias de los trabajos y los plazos previstos, así como un plan integral de inversiones en infraestructura ferroviaria.

No han cesado las reacciones políticas desde las declaraciones que dio ayer el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña. El vicepresidente de la Diputación y portavoz del grupo provincial 'popular', Cristóbal Ortega, ha incidido hoy en que el retraso en las actuaciones ha generado una "enorme preocupación" en los sectores estratégicos de la economía provincial, especialmente en el turístico: "Se están generando graves consecuencias económicas en uno de los momentos más importantes en el calendario malagueño".

Vox exigirá mañana "compensaciones urgentes y beneficios fiscales" para todo el sector afectado y la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del presidente de Adif, a quienes considera responsables "de esta negligencia política histórica" que, dice, "ha traicionado a los malagueños". Ortega, por su parte, entiende que "las máquinas están trabajando", pero, a su juicio, a un ritmo "por debajo" de lo que necesita la provincia.

Patronato de Recaudación Provincial

Los socialistas llevarán al pleno una moción urgente sobre la "caótica" gestión en el Patronato de Recaudación Provincial. El diputado del PSOE, Miguel Espinosa, ha detallado que la situación viene motivada por el cambio de programa informático que se produjo a principios de 2024 y que a fecha de 2026 sigue siendo un "auténtico caos" organizativo por parte del patronato.

Entre otros puntos de la moción están instar a la presidenta del Patronato de Recaudación Provincial y al equipo de gobierno de la Diputación a informar con carácter urgente a los ayuntamientos de la provincia sobre la situación actual del sistema informático del Patronato de Recaudación, detallando las incidencias producidas, las medidas adoptadas para su corrección y el calendario previsto para la plena normalización del servicio.

Al respecto, Espinosa ha agregado que esta situación "está afectando a la reputación de este organismo" y ha advertido de que "no son errores puntuales" que hay que abordar "cuanto antes".

Mercosur y el campo andaluz

Por su parte, el portavoz del grupo provincial Con Málaga, Juan Márquez, ha detallado la moción urgente para defender el campo andaluz frente al acuerdo con Mercosur, que considera un "ataque directo" al sector primario y un "atropello" a los principios democráticos de la UE.

Entre los puntos de la moción está "instar a ratificar" su oposición al acuerdo por ser, en palabras de Márquez, "una amenaza a la soberanía alimentaria y al medioambiente". Además, reclamarán "una política agraria común fuerte, que establezca topes por arriba para proteger a los pequeños y medianos productores".

El diputado de la confluencia de izquierdas ha señalado que el acuerdo "enfrenta a una competencia desleal de manual" y ha advertido que es "inaceptable" que se fuerce la entrada en vigor provisional "sin esperar" el pronunciamiento del Tribunal ni la ratificación definitiva de la Eurocámara. "No podemos permitir que el vaciado de nuestros pueblos se acelere por intereses económicos lejanos. Defender el campo es defender a Málaga, es defender nuestra economía y nuestro futuro", ha concluido.

Otras mociones

Por su parte, desde el PSOE, la diputada Toñi García ha informado sobre otra de las mociones relativa a la ubicación del proyecto 'La Joya H2' en la zona sur del Torcal de Antequera. La moción rechazará la ubicación actual de este proyecto por su "incompatibilidad en la protección ambiental, patrimonial e hídrica de nuestro entorno". "Esta planta de hidrógeno verde debe ir siempre de la mano de la protección de nuestro patrimonio natural, cultural y productivo", ha concluido.

Por otro lado, otra de las mociones que ha presentado Vox pretende "prohibir el acceso con el rostro cubierto a todos los edificios e instalaciones de la Diputación de Málaga". "Es una norma muy sencilla, una norma de sentido común", ha señalado.