"Salí con el corazón lleno": el lugar dedicado a la cabra malagueña donde los niños alimentan a las crías y pueden hacer su propio queso

Dar el biberón a las crías de cabra malagueña, salir a pastorear a los animales y hacer sus propios quesos de cabra. Esos son solo algunas de las actividades que pueden realizar tanto niños como adultos en uno de los lugares más singulares de la provincia de Málaga, la Casa de la Cabra Malagueña de Casabermeja.

En este lugar de los Montes de Málaga creado por la Asociación de Criadores de la Cabra Malagueña, los visitantes pueden descubrir y conocer más sobre esta raza autóctona andaluza conocida por su alta producción lechera y su calidad genética.

Un espacio para conocer y poner en valor la cabra malagueña

Así, esta iniciativa que busca la conservación, mejora y promoción de este animal, así como el conocimiento de esta raza y la puesta en valor de sus productos, desarrolla distintas actividades para que todos los públicos puedan conocer de cerca la cabra malagueña.

Para ello, además de contar con paneles informativos, utensilios ganaderos y material audiovisual en la Casa de la Cabra Malagueña, la institución realiza gran variedad de talleres, como el de elaboración de quesos artesanos, en el que los participantes también pueden alimentar a las crías con biberones.

Talleres de quesos, catas y jornadas de pastoreo en Málaga

De igual modo, llevan a cabo catas de productos elaborados con leche de cabra malagueña, además de realizar menús degustación en restaurantes locales y de permitir a los participantes realizar labores de pastoreo en los entornos del Torcal de Antequera y el parque natural Montes de Málaga.

"Todo ello está pensado para mostrar la cría caprina de forma dinámica, divertida y educativa, creando recuerdos inolvidables", recalcan desde la propia organización, que también lleva a cabo actividades con colegios y asociaciones.

Un plan familiar que conquista a sus visitantes

Un plan familiar que sus propios visitantes aseguran a través de sus redes sociales que "nos robó el corazón". "Salí de allí con el corazón lleno", destacan sus participantes, que afirman que, durante toda la jornada "es imposible no sonreír".

Esta iniciativa tiene su centro de operaciones en la Casa de la Cabra Malagueña, situada en la antigua Casa del Alguacil de Casabermeja, en la calle El Corralón.

Próximos talleres en la Casa de la Cabra Malagueña

El próximo taller que impartirá la Casa de la Cabra Malagueña estará centrado en la elaboración de quesos y en la actividad de dar el biberón a las crías, que se celebrará el 28 de marzo y tendrá un precio de 23 euros los adultos y 19 euros los niños.

Este taller también se producirá los días 2 y 3 de abril, en plena Semana Santa, y 11, 18 y 25 del mismo mes. Además, el próximo 22 de marzo se celebrará el taller de elaboración de quesos y la actividad de pastoreo.