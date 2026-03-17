Transporte
El taxi de Málaga convoca una manifestación el 26 de marzo contra las nuevas licencias PMR aprobadas por el Ayuntamiento
Los taxistas de Málaga protestan por la intención del Ayuntamiento de aprobar más licencias PMR, temiendo saturación y pérdida de rentabilidad
El sector del taxi de Málaga ha convocado una manifestación en Málaga para el próximo 26 de marzo de 2026 contra la intención del Ayuntamiento de Málaga de aprobar 60 nuevas licencias PMR, destinadas a vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. Los profesionales denuncian que esta medida puede poner en riesgo la viabilidad económica del taxi malagueño.
La movilización arrancará a las 10.00 horas del 26 de marzo desde los aparcamientos del centro comercial Los Patios, en una protesta con la que el colectivo quiere mostrar su rechazo a una decisión que considera adoptada sin consenso y sin un estudio económico ajustado a la realidad del servicio.
Los taxistas de Málaga alertan de saturación y pérdida de rentabilidad
La Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (Aumat) asegura que la ciudad cuenta con un 6,9% de vehículos adaptados, un porcentaje que sitúa a Málaga por encima de lo exigido y entre las cifras más altas de España. Los taxistas sostienen que, si salen adelante las 60 nuevas licencias PMR, la flota adaptada alcanzaría el 10%, una cifra que consideran excesiva respecto a la demanda real.
El colectivo advierte además de que esta decisión afectaría directamente a más de 1.400 autónomos del taxi en Málaga, que ya sufren una bajada de ingresos durante buena parte del año. En los meses de menor actividad, explican, muchas paradas registran problemas de saturación por la falta de rotación de vehículos.
Manifestación del taxi en Málaga: estas son las causas de la protesta
Entre las causas de la manifestación del taxi en Málaga, el sector señala la falta de un análisis económico independiente sobre el impacto de las nuevas licencias y critica que la medida se base en informes que, a su juicio, no reflejan la realidad diaria del taxi en la capital.
Los profesionales insisten en que están a favor de la accesibilidad, pero rechazan que se tomen decisiones que puedan comprometer la continuidad de muchas familias que dependen de este servicio público.
Qué reclama el sector del taxi al Ayuntamiento de Málaga
Los taxistas reclaman al Ayuntamiento de Málaga la paralización inmediata del procedimiento para crear las nuevas licencias PMR y la apertura de una mesa técnica con representación directa del sector.
También exigen una evaluación económica previa e independiente y medidas que garanticen un equilibrio entre la accesibilidad del servicio y la rentabilidad de los profesionales del taxi en Málaga.
Fecha y lugar de la manifestación del taxi en Málaga
La protesta ha sido convocada para el:
- Fecha: 26 de marzo de 2026
- Hora: 10.00 horas
- Lugar: Aparcamientos del Centro Comercial Los Patios, en Málaga
Con esta convocatoria, el sector del taxi defiende que proteger su actividad es también defender un servicio público esencial en Málaga y el sustento de miles de familias.
- Siete colegios de Málaga entre los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió Pablo Alborán
- Artesanía, foodtrucks y castillos hinchables: todo lo que tienes que saber sobre el mercadillo más grande de Málaga, que se celebra este sábado
- Parece Japón, pero está en pleno corazón de Torremolinos: así es el parque de 40.000 metros repleto de lagos, cascadas y su propio jardín japonés
- El emblemático local de Calzados Gody en Málaga se transforma en 10 nuevas viviendas en La Paz
- Pedregalejo: los 125 años de la calle de Málaga con cien peldaños
- Así están los embalses de Málaga: La Viñuela revive tras la sequía y los del Guadalhorce en niveles históricos
- Cientos de personas se manifiestan en Málaga por las familias de Avenida de Europa 15 y contra la expulsión de inquilinos
- Neptuno y Venus ya vigilan el Puerto de Málaga, aunque está pendiente la fecha de presentación