El taxi de Málaga convoca una manifestación el 26 de marzo contra las nuevas licencias PMR aprobadas por el Ayuntamiento

El sector del taxi de Málaga ha convocado una manifestación en Málaga para el próximo 26 de marzo de 2026 contra la intención del Ayuntamiento de Málaga de aprobar 60 nuevas licencias PMR, destinadas a vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. Los profesionales denuncian que esta medida puede poner en riesgo la viabilidad económica del taxi malagueño.

La movilización arrancará a las 10.00 horas del 26 de marzo desde los aparcamientos del centro comercial Los Patios, en una protesta con la que el colectivo quiere mostrar su rechazo a una decisión que considera adoptada sin consenso y sin un estudio económico ajustado a la realidad del servicio.

Los taxistas de Málaga alertan de saturación y pérdida de rentabilidad

La Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (Aumat) asegura que la ciudad cuenta con un 6,9% de vehículos adaptados, un porcentaje que sitúa a Málaga por encima de lo exigido y entre las cifras más altas de España. Los taxistas sostienen que, si salen adelante las 60 nuevas licencias PMR, la flota adaptada alcanzaría el 10%, una cifra que consideran excesiva respecto a la demanda real.

El colectivo advierte además de que esta decisión afectaría directamente a más de 1.400 autónomos del taxi en Málaga, que ya sufren una bajada de ingresos durante buena parte del año. En los meses de menor actividad, explican, muchas paradas registran problemas de saturación por la falta de rotación de vehículos.

Manifestación del taxi en Málaga: estas son las causas de la protesta

Entre las causas de la manifestación del taxi en Málaga, el sector señala la falta de un análisis económico independiente sobre el impacto de las nuevas licencias y critica que la medida se base en informes que, a su juicio, no reflejan la realidad diaria del taxi en la capital.

Los profesionales insisten en que están a favor de la accesibilidad, pero rechazan que se tomen decisiones que puedan comprometer la continuidad de muchas familias que dependen de este servicio público.

Qué reclama el sector del taxi al Ayuntamiento de Málaga

Los taxistas reclaman al Ayuntamiento de Málaga la paralización inmediata del procedimiento para crear las nuevas licencias PMR y la apertura de una mesa técnica con representación directa del sector.

También exigen una evaluación económica previa e independiente y medidas que garanticen un equilibrio entre la accesibilidad del servicio y la rentabilidad de los profesionales del taxi en Málaga.