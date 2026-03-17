Las viviendas turísticas alertan de "jarro de agua fría" que supone la Semana Santa sin AVE para la Costa del Sol

La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPRO) ha expresado su profunda preocupación ante el anuncio de Adif de que la conexión ferroviaria de alta velocidad con Málaga no estará operativa, como mínimo, hasta finales de abril. Esta situación dejará a la provincia sin servicio de AVE durante la Semana Santa, una de las etapas más relevantes del calendario turístico.

El presidente de AVVAPRO, Juan Cubo, ha calificado la noticia como "un auténtico jarro de agua fría" para el conjunto del sector turístico de la Costa del Sol. “En torno al 60% de los visitantes que recibimos en estas fechas son turistas nacionales que, en gran medida, se desplazaban en tren de alta velocidad. Tememos que muchos opten por otros destinos mejor conectados, lo que agravará las pérdidas económicas del sector”, ha advertido.

La asociación participó en una reunión celebrada en Málaga, junto a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro y representantes del sector turístico para analizar el impacto de esta interrupción. Durante el encuentro, se trasladó al Gobierno central la preocupación del sector por el aislamiento ferroviario y el déficit histórico de infraestructuras que afecta a la provincia.

AVVAPRO ha alertado de que esta circunstancia implica un grave perjuicio para la competitividad del destino y ha insistido en la necesidad de adoptar medidas urgentes y una planificación adecuada. “No podemos permitir que la falta de inversión y previsión lastre la competitividad turística de la Costa del Sol en uno de los momentos clave del año”, ha subrayado Cubo, quien además ha destacado la “incertidumbre que vive el sector ante este nuevo anuncio, por su impacto en el empleo y la actividad económica de la campaña”.

La asociación realiza actualmente un seguimiento exhaustivo de la evolución de las reservas de Semana Santa en comparación con el año pasado, con el fin de cuantificar el impacto real y reclamar medidas de apoyo específicas para el principal motor económico de la provincia.

Asimismo, AVVAPRO ha reiterado la urgencia de mejorar las infraestructuras en ámbitos ferroviario, viario, energético e hídrico. Entre sus principales demandas figuran actuaciones prioritarias en infraestructuras hídricas, el refuerzo de la red eléctrica, la ampliación de la capacidad del aeropuerto y la modernización de las conexiones por carretera, tanto en la Costa del Sol occidental como oriental.

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Por último, la patronal ha reafirmado que el sector necesita seguridad jurídica, previsión y estabilidad, y ha recalcado que la falta de inversión y coordinación “no puede volver a afectar a la principal industria de la provincia en uno de los momentos más relevantes del año turístico”.