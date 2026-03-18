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Adif revisará cada 15 días el avance de las obras de la vía Málaga-Madrid

Adif prevé que la circulación ferroviaria se restablezca parcialmente a finales de abril, aunque la vía única limitará la velocidad

Así avanzan los trabajos en el entorno de Álora.

Así avanzan los trabajos en el entorno de Álora. / Adif

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Que no haya trenes en Semana Santa ha suscitado una avalancha de denuncias públicas por parte de la Junta de Andalucía, el sector turístico, el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga. Todos ellos critican la falta de transparencia y la desinformación por parte del Gobierno, además de lamentar las "pérdidas millonarias" en unas fechas tan señaladas.

Ante estas críticas, fuentes de Adif insisten en que la no recuperación de la vía responde a una cuestión de seguridad: "Vamos a dar prioridad a la seguridad". La vuelta del servicio será "no antes de la última semana de abril", una previsión que se revisará cada 15 días en función del desarrollo y la evolución de las obras.

Los trabajos se centran en la zona de Álora, afectada por un desprendimiento de tierras y el colapso de unos 300 metros de muro de contención a causa de las intensas lluvias del pasado 4 de febrero.

Sobre el terreno, actualmente "se trabaja las 24 horas del día" no solo para reparar la vía, sino también para mejorar la seguridad del muro y del talud de cara al futuro de este tramo de la alta velocidad en la provincia de Málaga.

Los retrasos, tal y como explica la empresa ferroviaria, se deben a que se ha suprimido buena parte del muro que seguía en pie, ya que el conjunto y su entorno no eran seguros para la circulación.

Los trabajos seguirán todo el año

Adif ha indicado que la ansiada vuelta a la normalidad ferroviaria llegará a finales de abril, aunque no de forma completa. La recuperación será con vía única durante el resto del año, ya que se seguirá demoliendo el muro hasta prácticamente junio. Además, el aparato de vía afectado ya ha sido encargado a una de las empresas fabricantes, con un plazo estimado de entre cinco y seis meses, por lo que su instalación no se prevé hasta final de año.

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Obras en el entorno de Álora.

Obras en el entorno de Álora. / Adif

Esto supondrá una limitación de velocidad "de pocos minutos" y circulación por una sola vía. "Los técnicos que manejan y que determinan la capacidad de la vía me han transmitido tranquilidad y que probablemente igual hay que modificar algún horario de un servicio, pero que la mayoría de las conexiones y la totalidad de las conexiones de la ciudad de Málaga con el resto de España están garantizadas", ha dicho.

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