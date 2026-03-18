Málaga saca el paraguas: la Aemet alerta de lluvias este fin de semana por la borrasca Therese

La borrasca Therese dará sus últimos coletazos en Málaga. Durante este fin de semana, el tiempo será inestable y la provincia entrará a la primavera cambiando el sol por las lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por vientos intensos y mala mar en la provincia. Además de lluvias en los próximos días.

La Aemet ya ha activado el aviso amarillo en la Costa del Sol por fuertes rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y olas de hasta cuatro metros. La alerta permanecerá vigente hasta las 21.59 horas de este viernes.

La capital malagueña tampoco se librará de las lluvias. La borrasca Therese dejará precipitaciones desde primera hora del viernes y hasta el domingo, jornada en la que se espera que la situación comience a remitir.

En principio, las lluvias serán débiles y, por ahora, no han motivado la activación de ningún aviso meteorológico por precipitaciones. La probabilidad de lluvia será del 95% durante el viernes y el sábado. También se esperan precipitaciones durante la madrugada del sábado, aunque se prevé que vayan remitiendo a lo largo del día, con cielos aún nubosos.

El domingo será ya el día que el mal tiempo remita. La antesala de la Semana Santa estará marcada por el sol y cielos despejados, y por ahora sin lluvias.

En cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios. Las máximas seguirán siendo primaverales y suaves, en torno a los 18 ºC, mientras que las mínimas rondarán los 14 ºC.

Primavera

Este sábado 21 de marzo, Málaga dará la bienvenida a la primavera. La Aemet ha informado que esta primavera se prevé más cálida de lo normal, aunque con gran incertidumbre sobre las lluvias. Según los modelos estacionales, existe una probabilidad del 50% al 70% de que las temperaturas sean más altas de lo habitual en todo España, mientras que la probabilidad de que sea una estación más fría se sitúa entre el 10% y el 20%.

En cuanto a las lluvias, las previsiones son inciertas, pero se estima que hay un 40% de probabilidad de que la estación sea más seca de lo habitual en Andalucía y en Canarias