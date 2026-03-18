Tiempo en Málaga
Así afectará la borrasca Therese a Málaga, según la Aemet: vuelven las lluvias y los avisos amarillos
El temporal, que azota la Península, dejará precipitaciones débiles en la provincia, olas de hasta cinco metros y vientos de 60 km/h
Los temporales no dan tregua a la Península y una nueva borrasca ya la está atravesando. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la ha bautizado como Therese, y traerá lluvias fuertes y persistentes, vientos intensos, mala mar y nevadas en cumbres.
En Andalucía, Therese ya se ha dejado notar con viento y lluvias. De hecho, se esperan precipitaciones diarias entre el jueves y el domingo.
En Málaga, la Aemet ya ha activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento de hasta 60 km/h y olas de tres metros en la Costa del Sol. El aviso estará activo el jueves, de 18.00 a 23.59 horas, y el viernes, de 00.00 a 13.59 horas.
La capital tampoco se librará de las lluvias. Therese dejará precipitaciones desde primera hora del viernes hasta el domingo, cuando se espera que la situación empiece a remitir. Serán, en principio, débiles y, por ahora, no han motivado la activación de ningún aviso por lluvia.
En cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios. Las máximas seguirán siendo primaverales y suaves, en torno a los 18 ºC, mientras que las mínimas rondarán los 14 ºC.
Primavera
Este sábado 21 de marzo, Málaga dará la bienvenida a la primavera. La Aemet ha informado que esta primavera se prevé más cálida de lo normal, aunque con gran incertidumbre sobre las lluvias. Según los modelos estacionales, existe una probabilidad del 50% al 70% de que las temperaturas sean más altas de lo habitual en todo España, mientras que la probabilidad de que sea una estación más fría se sitúa entre el 10% y el 20%.
En cuanto a las lluvias, las previsiones son inciertas, pero se estima que hay un 40% de probabilidad de que la estación sea más seca de lo habitual en Andalucía y en Canarias
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