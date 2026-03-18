Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE Málaga-MadridFallecimiento de Haitam en TorremolinosEsculturas del PuertoEmpleo en marzoObras en PedregalejoMenor retenida en hotelTerremoto en MálagaHorarios de los traslados en Málaga
instagramlinkedin

Tiempo en Málaga

Así afectará la borrasca Therese a Málaga, según la Aemet: vuelven las lluvias y los avisos amarillos

El temporal, que azota la Península, dejará precipitaciones débiles en la provincia, olas de hasta cinco metros y vientos de 60 km/h

Vuelven las lluvias a Málaga.

Vuelven las lluvias a Málaga. / L. O.

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Los temporales no dan tregua a la Península y una nueva borrasca ya la está atravesando. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la ha bautizado como Therese, y traerá lluvias fuertes y persistentes, vientos intensos, mala mar y nevadas en cumbres.

En Andalucía, Therese ya se ha dejado notar con viento y lluvias. De hecho, se esperan precipitaciones diarias entre el jueves y el domingo.

En Málaga, la Aemet ya ha activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento de hasta 60 km/h y olas de tres metros en la Costa del Sol. El aviso estará activo el jueves, de 18.00 a 23.59 horas, y el viernes, de 00.00 a 13.59 horas.

La capital tampoco se librará de las lluvias. Therese dejará precipitaciones desde primera hora del viernes hasta el domingo, cuando se espera que la situación empiece a remitir. Serán, en principio, débiles y, por ahora, no han motivado la activación de ningún aviso por lluvia.

En cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios. Las máximas seguirán siendo primaverales y suaves, en torno a los 18 ºC, mientras que las mínimas rondarán los 14 ºC.

Primavera

Este sábado 21 de marzo, Málaga dará la bienvenida a la primavera. La Aemet ha informado que esta primavera se prevé más cálida de lo normal, aunque con gran incertidumbre sobre las lluvias. Según los modelos estacionales, existe una probabilidad del 50% al 70% de que las temperaturas sean más altas de lo habitual en todo España, mientras que la probabilidad de que sea una estación más fría se sitúa entre el 10% y el 20%.

Noticias relacionadas y más

En cuanto a las lluvias, las previsiones son inciertas, pero se estima que hay un 40% de probabilidad de que la estación sea más seca de lo habitual en Andalucía y en Canarias

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Siete colegios de Málaga entre los 100 mejores de España según Forbes: en uno estudió Pablo Alborán
  2. Artesanía, foodtrucks y castillos hinchables: todo lo que tienes que saber sobre el mercadillo más grande de Málaga, que se celebra este sábado
  3. Parece Japón, pero está en pleno corazón de Torremolinos: así es el parque de 40.000 metros repleto de lagos, cascadas y su propio jardín japonés
  4. Pedregalejo: los 125 años de la calle de Málaga con cien peldaños
  5. Así están los embalses de Málaga: La Viñuela revive tras la sequía y los del Guadalhorce en niveles históricos
  6. Cientos de personas se manifiestan en Málaga por las familias de Avenida de Europa 15 y contra la expulsión de inquilinos
  7. Neptuno y Venus ya vigilan el Puerto de Málaga, aunque está pendiente la fecha de presentación
  8. Francisco Pomares: “La VPO en Málaga ya no puede atender solo a la exclusión: también debe llegar a las clases medias”

La Diputación aprueba por unanimidad pedir al Gobierno que acelere las obras del AVE y elabore un plan para garantizar el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias

La Diputación aprueba por unanimidad pedir al Gobierno que acelere las obras del AVE y elabore un plan para garantizar el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias

Málaga crea 9.000 empleos en la primera mitad de marzo, un 9% menos, a expensas ahora de saber si la falta de AVE en Semana Santa pasa factura

Málaga crea 9.000 empleos en la primera mitad de marzo, un 9% menos, a expensas ahora de saber si la falta de AVE en Semana Santa pasa factura

El Patronato de Recaudación abre el plazo de presentación de solicitudes para cubrir 33 plazas vacantes

El Patronato de Recaudación abre el plazo de presentación de solicitudes para cubrir 33 plazas vacantes

Dos mujeres detenidas por hacer labores de podología sin formación en una peluquería de Málaga

Dos mujeres detenidas por hacer labores de podología sin formación en una peluquería de Málaga

Sin corte de cinta para Neptuno y Venus: el Puerto da por estrenadas las esculturas y cumplirán seis meses el 16 de septiembre

Sin corte de cinta para Neptuno y Venus: el Puerto da por estrenadas las esculturas y cumplirán seis meses el 16 de septiembre

El PP propone utilizar trenes de Cercanías por El Chorro para evitar el transbordo en bus del AVE

El PP propone utilizar trenes de Cercanías por El Chorro para evitar el transbordo en bus del AVE

Así afectará la borrasca Therese a Málaga, según la Aemet: vuelven las lluvias y los avisos amarillos

Así afectará la borrasca Therese a Málaga, según la Aemet: vuelven las lluvias y los avisos amarillos

Keko, guía turístico malagueño, desvela la puerta oculta que lleva a la casa palacio más antigua de Málaga: "Fue restaurada por el equipo que restauró el Thyssen"

Keko, guía turístico malagueño, desvela la puerta oculta que lleva a la casa palacio más antigua de Málaga: "Fue restaurada por el equipo que restauró el Thyssen"
Tracking Pixel Contents