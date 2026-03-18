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La auténtica tarta de queso vasca aterriza en Málaga

BASSK Cheesecakers abre sus puertas en el centro de la ciudad, ofreciendo un postre que conquista paladares con su equilibrio entre intensidad y cremosidad

BASSK Cheesecakers aterriza en Málaga.

BASSK Cheesecakers aterriza en Málaga. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La fiebre por las tartas de queso sigue creciendo en Málaga con una nueva apertura gastronómica: BASSK Cheesecakers. La marca llega a la ciudad con su propuesta de tarta de queso vasca, conocida internacionalmente como Basque Cheesecake.

Como reza su eslogan, "Una porción de San Sebastián", disfrutar de las tartas de BASSK Cheesecakers es saborear un pedazo de la ciudad que vio nacer esta receta, convertida hoy en un fenómeno internacional.

La firma nació con el objetivo de ofrecer una alternativa contemporánea a la tarta de queso tradicional: una receta ligera, con el equilibrio perfecto entre intensidad y cremosidad, que respeta la esencia original mientras se adapta a las tendencias actuales de consumo, donde priman la calidad del producto y la elaboración artesanal.

Además del sabor original, BASSK Cheesecakers ofrece una versión de chocolate, con toda la intensidad del cacao y una textura envolvente similar a la mousse. Ambas tartas pueden adquirirse enteras o por porciones, pensadas tanto para disfrutar al momento como para llevar.

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Las tartas de BASSK Cheesecakers podrán comprarse en pleno corazón del Distrito Centro de Málaga, concretamente en calle Especería, 3. Además, la capital malagueña se convierte en el quinto local de la marca.

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