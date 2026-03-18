Medio ambiente
Avistan en Málaga un ave jamás vista antes en España: un buitre torgo
Se trata de un hecho hallazgo excepcional, al tratarse de la primera cita documentada en nuestro país esta especie africana en peligro de extinción
Jamás había pasado. España ha registrado por primera vez el avistamiento de un buitre torgo (Torgos tracheliotos), una de las rapaces carroñeras más imponentes y poderosas del mundo. Se trata de un hallazgo único y excepcional que se ha producido en El Torcal de Antequera, en la provincia de Málaga.
El autor de este descubrimiento es Miguel Martín García, documentalista y fotógrafo, que captó esta imagen histórica el pasado 18 de octubre de 2025. Tras el análisis de los registros, los expertos han determinado que se trata de un ejemplar en su segundo año de vida.
El buitre torgo, también conocido como buitre orejudo, es una especie muy rara en Europa, ya que su distribución natural se localiza en África y en zonas de Oriente Medio. Vive sobre todo en áreas áridas, sabanas y espacios abiertos, por lo que su presencia en España supone un fenómeno extraordinario.
Este hallazgo es aún más relevante porque el buitre torgo se encuentra en peligro de extinción. Según datos de BirdLife, la población mundial se sitúa en torno a 6.500 individuos maduros.
Papel fundalmental
El buitre torgo puede llegar a medir hasta tres metros de largo y se alimenta sobre todo de carroña, es decir, de animales muertos. Su pico muy potente, puede abrir pieles duras y acceder a restos que otros carroñeros aprovechan después, así que suele ser uno de los primeros en comer en el cadáver. Esa es una de las razones por las que tiene un papel tan importante en el ecosistema.
Este animal ayuda a eliminar carroña y a reducir riesgos sanitarios en el medio natural. Entre sus principales amenazas figuran los envenenamientos, la persecución humana, la pérdida de hábitat y otros factores ligados a la actividad humana.
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