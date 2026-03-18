BNI crea su primer grupo de networking empresarial en el PTA de Málaga y el número 16 en la provincia

La organización de marketing por referencias y networking empresarial BNI ha puesto en marcha su grupo número 16 en la provincia de Málaga, que es además el primero situado en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). La nueva formación, denominada BNI Constancia, ha sido presentada este miércoles en el espacio The Green Lemon del PTA con más de 120 empresarios asistentes.

Según han explicado sus impulsores, BNI Constancia nace con el objetivo de dinamizar el tejido empresarial del Valle del Guadalhorce y de impulsar la generación de negocio entre las compañías participantes.

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Sánchez, ha abierto la sesión de la puesta de largo de esta formación.

Equipo del nuevo grupo BNI Constancia

El equipo de BNI Constancia tiene como presidente al fundador y director de Linkasoft, Francisco Padilla. La vicepresidenta es Noelia Romero, en representación de Libeluz; el secretario tesorero es Francisco Manuel Fernández, de Banco Medialanum, mientras que Laura Leal, de Mapfre Seguros, es la coordinadora de crecimiento.

Antonio Cid, de Mantenimientos Cid, es el director consultor de este nuevo grupo empresarial de BNI. Como asociación apadrinada por este grupo de networking se encuentra la patronal de empresas digitales y tecnológicas de Málaga (Málaga Digital).

La presentación de BNI Constancia, en el espacio The Green Lemon del PTA de Málaga. / L. O.

Asistentes a la presentación

A la presentación ha acudido, entre otros representantes empresariales e institucionales, el presidente de la comisión de Economía Digital de la Cámara de Comercio, presidente de Málaga Digital y CEO de Aticco Software, Ricardo Nandwani; el presidente de la comisión de Formación de la Cámara de Comercio, Julio Andrade; los alcaldes de Pizarra y Alhaurín el Grande, Félix Lozano y Anthony Bermúdez respectivamente, y el decano de la Facultad de Comercio y Marketing de la Universidad de Málaga (UMA), Benjamín del Alcázar.