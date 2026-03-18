CCOO y UGT de Málaga se concentran por el trabajador fallecido en Benarrabá: "Es una lacra que no para"

Los sindicatos CCOO y UGT de Málaga se han concentrado este miércoles para mostrar su "solidaridad y condolencias" con la familia y allegados del trabajador fallecido ayer en Benarrabá al caer un muro en una obra, un accidente en el otro operario también ha resultado herido grave. Las centrales sindicales han mostrado su "repulsa" ante este nuevo siniestro mortal y han vuelto a reclamar a empresarios y adminitraciones un "plan de choque" en esta materia.

"Condenamos este fallecimiento en el trabajo y exhortamos a las autoridades de que doten de medios a las inspecciones de trabajo para que puedan darle todo el sentido a la investigación", ha explicado CCCO. El sindicato afirma que este muro de contención sostenía el desnivel de la calle Sierra Bermeja de ese municipio.

"Por causas que aún se desconocen, la pared colapsó y aunque rápidamente algunos vecinos intentaron ayudar a ambos trabajadores, fue imposible", ha comentado CCOO.

El sindicato exige que se cumplan las medidas de prevención de riesgos laborales para afrontar la "situación de siniestralidad" que se está produciendo en la provincia de Málaga.

"Una lacra que no para"

"Esta es una lacra que no para. Denunciamos una vez más que la precariedad mata. Por tanto, reclamamos a las administraciones que haya un seguimiento, y una mayor dotación, con más personal en los servicios de inspección para garantizar esa reducción de la siniestralidad laboral. Este fallecimiento se podría haber evitado", ha asegurado secretaria de salud laboral del sindicato de Hábitat de CCOO de Málaga, Ana Belén Sedeño.

“Es fundamental cumplir con las licitaciones, porque no se cumplen, se subcontrata, se tiene a los trabajadores sin asegurar y es obligación de las administraciones públicas hacer que se cumplan", ha añdido.

Las representantes de CCOO y UGT de Málafa, durante la concentración por el fallecido en accidente laboral en Benarrabá. / L. O.

CCOO ha insistido en la importancia de las medidas preventivas en todos los puestos de trabajo, con medidas que garanticen la integridad física y la salud de los trabajadores. En este sentido, ha solicitado nuevo plan de choche contra la siniestralidad laboral.

"El actual ya ha cumplido su vigencia con una dotación apenas de un millón y medio de euros, una cifra escasísima frente a los once millones recaudados en sanciones en empresas de este mismo año", ha apuntado Sedeño.

"Las empreas pueden y deben prevenir"

Por su parte, la secretaria de salud laboral y PRL de UGT Málaga, Sara Salor, ha lamentado este primer accidente mortal de 2026 en la provincia. "Las empresas pueden y deben prevenir los accidentes laborales protegiendo a las personas trabajadoras. En este caso, al tratarse de una obra municipal la responsabilidad de exigir a la empresa constructora el cumplimiento de las medidas de prevención recae en el propio Ayuntamiento", afirmado.

UGT reclama un cambio normativo "en profundidad" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que incluya el decálogo de medidas estructurales en materia de siniestrabilidad y salud en el trabajo que han elaborado los sindicatos mayoritarios de Andalucía.

"Es urgente un aumento de recursos humanos y materiales para la Inspección de Trabajo. Por último, insistimos en la creación de una figura similar a la del delegado territorial de Prevención de Riesgos Laborales a nivel estatal, ya que es una realidad que los centros de trabajo sindicalizados son centros más seguros. La creación de esta figura ayudaría a mejorar la PRL en las pymes de nuestro país que no tienen representación sindical", ha expuesto.

Ambos sindicatos ha puesto además los servicios del sindicato a disposición de la familia del fallecido para todo lo que necesiten.